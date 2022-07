Los Pumas cayeron ante Escocia en Salta

En el segundo test match entre Argentina y Escocia, Los Pumas cayeron en el Estadio Padre Martearena de Salta por 29 a 6 y no logró adjudicarse la serie internacional. Los dirigidos por Michael Cheika no pudieron confirmarse después del triunfo 26 a 18 de la semana pasada y los escoceses fueron contundentes, con cuatro tries en el partido.

FINAL DEL PARTIDO



Los Pumas no tuvieron la misma profundidad en los ataques que tuvieron en el primer test match y cometieron errores en el manejo de la pelota. El equipo escocés, en cambio, fue muy preciso y logró puntos casi en cada progreso en la cancha. Además, los visitantes se defendieron bien y se fueron sin recibir ningún try en contra.

El último duelo de la serie se disputará el próximo sábado en Santiago del Estero, en el Estadio Único Madre de Ciudades, también desde las 16.10.

Los tantos de Argentina llegaron por dos penales convertidos por Emiliano Boffelli y para el conjunto visitante marcaron tries Hamish Watson, Mark Bennet, Matt Fagerson y San Johnson, en tanto que Blair Kinghorn sumó un penal y una conversión y el ingresado Ross Thompson sumó dos conversiones más.



El seleccionado argentino dejó una imagen muy pobre, principalmente en la parte complementaria, llamativamente superado en todas las formaciones y sin poder hacer pie en defensa sufrió tres tries más. Los Pumas deberán mejorar en su último enfrentamiento de la serie frente a Escocia, tanto en la precisión de sus pases a la hora de definir como en el volumen de juego y en la solidez en las formaciones fijas.



En primer tiempo de trámite parejo, Escocia tuvo un leve dominio de la pelota a pesar de que no se dieron jugadas de peligros en los ingoales de ambos. Los Pumas cometieron varias infracciones que no fueron aprovechados por el conjunto británico, que no supo aprovechar las oportunidades para alcanzar un diferencia mayor a su favor.



Escocia logró su primera try de la tarde en el mejor momento del conjunto argentino, a la salida de un line se formó un maul y Hamish Watson apoyó. Kinghorn erró la conversión para sellar el parcial favorable para los escoceses de 8-6. Previamente, Emiliano Boffelli había convertido dos penales.



En el segundo tiempo el encuentro fue un monólogo del conjunto escocés que desde el comienzo aprovechó la lentitud y desconcentración de los argentinos para atacar y conseguir la segunda anotación por el centro Mark Bennet convertida por Kinghorn, para un parcial favorable 15-6.



Minutos más tarde, en otro avance iniciado por Ben White, Matt Fagerson se desprendió de la jugada para marcar el tercer try convertido por el ingresado Ross Thompson. Finalmente, San Johnson se filtró por el medio de la defensa argentina para marcar el cuarto y último try convertido nuevamente por Thompson.



En el balance, el conjunto argentino no encontró el rumbo ni la forma para frenar los embates de los forwards británicos, que los sometieron en todas las formaciones. Otro de los aspectos deficitarios de Los Pumas fue el manejo de la pelota, principalmente a la hora de definir



Escocia mostró su mejor juego en la parte complementario, fue amplio dominador en todas las formaciones y fueron impiadosos a la hora de sacar provecho de sus jugadas de ataque. Otra virtud del seleccionado del "Cardo" fue el orden en defensa para mantener invicto su ingoal. Las figuras del encuentro fueron Mark Bennett y Matt Fagerson, autores de un try cada uno.



Fuente: Télam