El anuncio de un periodista uruguayo sobre Cavani y Boca que revoluciona a los hinchas: “El jugador dio…”

¿Se puede dar por fin la llegada de la estrella que tanto desea Boca? En Uruguay aseguran que está todo confirmado: según informó un periodista, Edinson Cavani será jugador del Xeneize en el último semestre previo al Mundial de Qatar 2022.

uD83DuDEA8 Atención uD83DuDEA8 A lo que informa Guillermo Trasante en @Oriental770 @ECavaniOfficial será nuevo jugador de @BocaJrsOficial está todo arreglado con el club de la Rivera en principio contrato por 4 meses. El jugador dió el si. Fichaje uD83DuDCA3. pic.twitter.com/payF1cTYAU — Jonathan Pinasco (@JonaLaMole) July 30, 2022

"Atención a lo que informa Guillermo Trasante en @Oriental770, Edinson Cavani será nuevo jugador de Boca, está todo arreglado con el club de la Ribera en principio contrato por 4 meses. El jugador dio el sí. Fichaje bomba", escribió el periodista uruguayo Jonathan Pinasco sobre la información de su compañero Guillermo Trasante.

El delantero uruguayo, viejo anhelo de Juan Román Riquelme y un nombre que ilusiona a los hinchas de Boca, podría llegar sobre el final del mercado de pases para prepararse para la competencia con Uruguay en la Copa del Mundo. Tal como informaron en el país vecino, Cavani firmaría nada más que por cuatro meses.

Pese a la información que brindaron Trasante y Pinasco, según pudo saber MDZ el entorno del jugador negó estar negociando con Boca. Hace poco, los fanáticos del Xeneize comenzaron a viralizar el hashtag "#CavaniABoca" a través de Twitter, con el objetivo de tocarle una fibra íntima y convencerlo para que llegue al fútbol argentino.

Mientras tanto, el periodista de TyC Sports Rodolfo Cingolani contó hace días en Dale al Medio que el representante y hermano de Cavani, Walter Guglielmone, habló con Riquelme y lo ofreció: "El representante de Cavani acaba de llamar a Riquelme y le dijo: '¿Te sigue interesando mi hermano? Está libre y dispuesto (a negociar). Necesita jugar y tiene el Mundial por delante. Es el momento'. Y Román acomodó la bombilla del mate y le respondió: 'Tu hermano tiene mi número. Decile que me llame él'". Además, Cingolani agregó: "La persona que me pasó la información tiene una reputación que de cero a diez es once".

Ante tantos idas y vueltas, Boca tiene hasta el 8 de agosto para cerrar la incorporación de Cavani (o alguna otra) en el final del mercado de pases. ¿Llega el uruguayo? El hincha se ilusiona...