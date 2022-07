El palito de Óscar Córdoba a Agustín Rossi en plena negociación con Boca: “Tampoco está para…”

Este martes se dio una reunión cumbre sobre la continuidad de Agustín Rossi en Boca. Desde el club, el Patrón Bermúdez salió a decir que le habían realizado una "oferta gigante", que el arquero quedó en responder. Hoy por hoy, la negociación está en un cuarto intermedio y, ante tanta especulación, Óscar Córdoba -símbolo del equipo multicampeón de Carlos Bianchi y voz autorizada- marcó la cancha acerca de cómo los dirigentes del Xeneize deben plantarse.

El Consejo ofertó y ahora Rossi tiene la pelota.

“En la negociación hay dos puntos de vista; al final en la mitad es donde nos encontramos y decimos cuál es la ideal para las dos partes. Habrá que escuchar qué quiere Rossi, si pretende una renovación de contrato que de pronto no está dentro del presupuesto de Boca. Tampoco está uno para hipotecar la economía del club solamente por un capricho o decisión del jugador”, soltó el colombiano, que jugó fuerte.

Sobre el mismo tema, Córdoba agregó: “Habría que estar en la Comisión de Fútbol de Boca, entender cuáles son los números que se están manejando y las intenciones del jugador. Hay que entender hasta dónde están dispuestos el club y el jugador a estirar su presupuesto, para adaptarse a las posibilidades”.

Según pudo averiguar MDZ, Boca le ofreció cobrar a Rossi una cifra muy similar a lo que percibía Carlos Tevez al momento de su retiro, pero con mejores premios por objetivos.

A su vez, el ex arquero bicampeón de la Copa Libertadores (2000 y 2001) afirmó una dura teoría que él tiene sobre los futbolistas que se ponen la camiseta azul y oro y minimizó una hipotética partida de Rossi: "Es prioritario renovarlo, pero también hay que ver que los jugadores tienen una constante: van, utilizan a Boca y se van. Gatti se fue, el Pato Abbondanzieri se fue... Solamente es darle la oportunidad a otro. El que no quiere estar, pues no, qué más vamos a hacer. No vamos a hipotecar la economía del club. Saldremos a buscar un nuevo arquero así como en su momento fuimos por un Rossi y le abrimos las puertas para que fuera arquero de Boca”.

El uno del Xeneize fue clave en la obtención de dos títulos gracias a sus performances en los penales.

Cuando en ESPN le preguntaron a Óscar Córdoba por un recomendado, fue clarito y lanzó otro tiro por elevación; pero esta vez para los dirigentes: “Mejor me callo porque la última vez que recomendé a un arquero, River lo compró y ganó todo (por Franco Armani). Converso con Chicho Serna y con Jorge Bermúdez porque tengo una sociedad acá en Colombia con ellos, pero con ningún tema me relaciono a Boca. Igual mejor me quedo callado porque en Boca abro la boca y nadie me hace caso, entonces paso derecho. Hay tiempo para negociar. Si no se da, pues bienvenido sea, vendrá otro. Boca seguirá siendo Boca”.