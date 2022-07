Riquelme negocia: ¿se viene un trueque top entre Boca y Lanús?

El interés de Lanús por uno de los jugadores de Boca encendió una negociación entre ambos clubes. Es que el Granate quiere al colombiano Jorman Campuzano y desde el club de La Ribera les respondieron con una oferta por una de las figuras del equipo de Jorge Almirón: Tomás Belmonte.

Jorman Campuzano, en la órbita de Lanús.

Campuzano, quien perdió terreno en la consideración de Sebastián Battaglia para el equipo titular, tampoco pudo estar este viernes en la goleada 3 a 0 que sufrió Boca contra Banfield, y el técnico explicó: "Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales".

En ese sentido, el colombiano saldría del Xeneize, que quiere prestarlo al exterior o, en el caso de un pase al fútbol argentino, venderlo. Desde Lanús lo quieren y, ante el interés recibido, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol iniciaron una contragestión: ofrecieron el 50% del pase de Campuzano por el 50% de la ficha de Belmonte, quien seguiría en Lanús hasta diciembre.

Tomás Belmonte, el jugador de Lanús que quiere Boca por Campuzano.

Así lo informó el periodista deportivo Mariano Antico, especialista en el Granate: "Lanús está interesado en Jorman Campuzano, en Boca manifestaron que se puede hacer si entra Belmonte en la negociación. Lanús se quedaría con el 50% de Campuzano, Boca con el 50% de Belmonte (se queda en Lanús hasta diciembre) y son socios del otro 50% por una futura venta".

En ese sentido, si la operación se diera y el Xeneize vendiera a Belmonte a otro club, compartiría el beneficio con Lanús. Esta opción no fue bien recibida por los hinchas del equipo del Sur, por lo que Antico aclaró: "Gente, que Boca esté interesado en Belmonte no significa que Toto se vaya a Boca. Es una negociación. No se alteren ni se pongan mal, en este tipo de cuestiones hay que esperar. Lo concreto es que Lanús quiere a Campuzano, con el jugador ya hay un principio de acuerdo".

La negociación le vendría muy bien a Boca por otro motivo: el club quiere contratar al chileno Arturo Vidal, y si se desprendiera de Campuzano liberaría el cupo de extranjeros para poder contratarlo. El colombiano podría irse a jugar al exterior o quedarse en el fútbol argentino, pero el Consejo de Fútbol solo le permitiría salir en el fútbol argentino a través de una venta.