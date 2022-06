El palazo del DT de Talleres a su equipo tras el empate con Arsenal: “Les dije que había jugadores que…”

Talleres viajó a Sarandí para visitar a Arsenal, en un encuentro que finalizó igualado 1-1. De esta manera, el elenco cordobés dejó pasar la oportunidad de situarse en los primeros puestos de la Liga Profesional. En este contexto, y luego de ver que lo practicado en la semana no salió, Pedro Caixinha no ocultó su enojo en conferencia de prensa y le envió un contundente mensaje a sus dirigidos de cara a lo que se viene.

“Hoy fue el partido en el que me enojé en el banco, porque a mí me gusta analizar el juego y tomar decisiones. En el entretiempo les dije que había jugadores que no estaban metiendo lo que necesitábamos, lo suficiente. No me gustó la actitud de algunos jugadores y lo estoy diciendo porque se los dije a ellos”, comenzó el portugués.

A su vez, lejos de ocultar el enojo que lo abordaba en ese momento, añadió: “La intensidad que estábamos metiendo en el juego no era pareja y eso nos generó algunos desbalances. Ahora los voy a dejar descansar mañana, pero el lunes vamos a hablar mucho con los jugadores sobre esto. No fue un partido bien jugado y no hemos hecho un buen partido. No me gustó que no supimos encontrar los espacios y tampoco la actitud de algunos jugadores".

A la hora de referirse al partido de Copa Argentina ante Chaco For Ever, epresó: "El próximo partido que tenemos es el más importante desde que llegué: por el respeto que tenemos por el rival, porque es un duelo eliminatorio y porque tenemos que defender lo hecho en la Copa Argentina pasada".

Para finalizar, no perdió su oportunidad para referirse a la situación de Julio Buffarini, flamante refuerzo de la T para la presente temporada: "Por Julio hay un tema de papeles en España. Creemos que el miércoles puede estar con nosotros y esperamos que también puedan existir algunas otras incorporaciones".