Leandro Paredes reveló cómo empezó su amistad con Lionel Messi

Una curiosa revelación. En el marco de la presentación de su nuevo vino, el volante de Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, comentó cómo comenzó su amistad y la de Rodrigo De Paul con Lionel Messi, con una particular anécdota: "Estábamos en una tarde en la que nos quedaban todavía dos horas para ir a entrenar y no sabíamos qué hacer. Y con Rodri dijimos: ‘Ya está, agarremos las cartas, agarremos el mate y toquémosle la puerta a Leo’", contó.

Leandro Paredes y Lionel Messi, una gran amistad en PSG y la Selección argentina.

En diálogo con Clarín en un evento que se realizó en Puerto Madero, Paredes dijo: "La idea era jugar un partidito de truco, tomar unos mates y escuchar un poco de música y esperar que él nos recibiera de la mejor manera. Tuvimos la suerte que nos abrió la puerta de su habitación y todo fluyó muy bien. A partir de ahí comenzó la relación que hoy tenemos".

En la presentación de "Mi Victoria", su propia etiqueta, el mediocampista de la Scaloneta se reencontró con Ángel Di María, quien también disfruta de sus vacaciones en Argentina. Por otro lado, Paredes se recupera de una operación de pubalgia, e indicó al respecto: "Estoy bien. Gracias a Dios la lesión pasó. Los dolores pasaron. Estoy volviendo a estar bien físicamente así que eso me pone más que feliz".

En ese sentido, el volante aseguró que está preparado para comenzar la pretemporada y explicó cómo es el proceso de recuperación: "Todos los días estoy yendo al predio de la AFA en Ezeiza para seguir poniéndome bien, para seguir mejorando de la lesión y para ponerme a punto físicamente que hoy es lo más importante".

Más frases de Leandro Paredes

La Finalissima contra Italia: "Tenía la ilusión de poder estar en la final con Italia. Sabía que los tiempos me jugaban en contra. Pero me queda saber que lo intenté. Intenté llegar, pero la lesión no me lo permitió".

Llegar para jugar con Italia en Wembley: "Yo sabía lo importante que era para nosotros ese partido. Teníamos una prueba muy importante por delante que era la de enfrentar a un país europeo en una final y en Wembley. Con Italia... La ilusión era muy grande, pero los tiempos no jugaron a mi favor".

Cómo vivió el partido: "La verdad es que lo pude disfrutar mucho. Normalmente es muy difícil disfrutar cuando uno lo ve desde afuera, pero mis compañeros hicieron un partido perfecto. Y todos pudimos disfrutarlo, ellos adentro y los que lo vivimos del otro lado".

¿Argentina es candidata en Qatar 2022?: "Queremos llegar con toda la ilusión pero principalmente bien física y mentalmente, que eso es lo más importante para jugar un Mundial. La ilusión va a estar siempre".

Su futuro en Paris Saint-Germain: "Es difícil saber el futuro porque lo que sí sabemos es que en el mercado pueden pasar muchísimas cosas. Pero yo estoy muy feliz en mi club, quiero quedarme para seguir estando ahí y pelear por cosas importantes. Después se verá".

Cómo comenzó su proyecto de vinos: "Arrancó todo en una reunión familiar. Después de un partido con la Selección estábamos reunidos y de ahí salió la idea y el proyecto de sacar mi propio vino. A todos nos gustó mucho y nos pusimos en campaña para hacerlo".

El nombre del vino, Mi Victoria: "El nombre lo elegí un poquito por mi historia y mi carrera y también por mi hija que se llama Victoria".