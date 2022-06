¿Refuerzo bomba en PSG?: Messi podría jugar con un crack que lo criticó fuerte

Una transferencia bomba para el mercado de pases y que formaría un dúo sorpresivo. Es que Lionel Messi, una de las tantas figuras del Paris Saint-Germain, podría tener como compañero a otro de los mejores futbolistas del mundo, uno con quien ya tuvo algún cruce y con quien se verá las caras en el Mundial de Qatar 2022. Se trata nada más y nada menos que de Robert Lewandowski, el polaco que saldría en este mercado del Bayern Munich.

Lewandowski podría ser compañero de Messi en PSG.

El diario francés L'Equipe ubica a Lewandowski como uno de los principales intereses de PSG y sobre todo de Luis Campos, el portugués que fue confirmado en las últimas horas como asesor del club francés y que estará encargado de las posibles transferencias.

Lewandowski es el gran objetivo de Barcelona para la próxima temporada y el jugador tiene el deseo de ponerse la camiseta blaugrana, por lo que la negociación no parece fácil, pero los enormes problemas económicos de los catalanes le abren una puerta al poder de la billetera parisina.

El polaco, ganador del premio FIFA The Best en 2020 y 2021 ya avisó públicamente que quiere irse del Bayern y, aunque tiene un año de contrato, forzará lo máximo posible para que se acepte una transferencia por él. Claro, al equipo alemán no le queda otra que venderlo en este mercado o en enero para, al menos, llevarse algo de dinero por su pase.

Según adelantó también L'Equipe, Bayern Munich rechazó una oferta de más de 30 millones de euros de Barcelona por Lewandowski, y los culé no tendrían mucho más margen económico para realizar un esfuerzo mayor. Igualmente, PSG también debería resolver el armado del equipo: por ahora no oficializó la salida de Mauricio Pochettino ni la llegada de otro entrenador (el rumor más fuerte es el de Zinedine Zidane), y ya tiene en la delantera al trío Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Por otro lado, Lewandowski ya se cruzó fuerte con Messi fuera de la cancha: "Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best", lanzó en 2021 después de que Leo lo alabara en la gala del Balón de Oro, cuando subió a recibir su séptimo galardón.

"Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Creo que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, había dicho el argentino, pero el polaco no lo tomó bien.

A fines de mayo, Messi fue terminante con el polaco y aseguró: "Que diga lo que quiera, no me interesa". El 30 de noviembre, en Qatar, Argentina y Polonia se verán las caras en un cruce picante. ¿Serán Messi y Lewandowski compañeros de equipo antes de ese duelo mundialista?