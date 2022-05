Revelan el motivo por el que Barcelona rechazó contratar a Ángel Di María

La llegada de Angel Di María al Barcelona de España, tras desvincularse del París Saint Germain de Francia, no se concretó en el presente libro de pases europeo debido a que el argentino tiene 34 años, señaló hoy la prensa catalana.



Los representantes de Di María no aclaran si antes o después de los contactos con la Juventus de Italia, más que probable destino del jugador del seleccionado argentino, sondearon el interés del Barcelona por el jugador ante la probable marcha del francés Ousmane Dembélé.



No obstante, Barcelona rechazo la posibilidad de contratar al rosarino, que en 2017 estuvo muy cerca de vestir la casaca azulgrana, al no estar dispuestos a gastar una alta suma de dinero por un jugador que el próximo 14 de febrero cumplirá 35 años, indicó Mundo Deportivo.



Salvo sorpresas, Di María jugará en Juventus con el objetivo de ayudar al club turinés a volver a la lucha por el Scudetto y acceder a la Champions League tras tres eliminaciones consecutivas en octavos de final.



Di María en su paso por el PSG ganó cinco campeonatos, cuatro Copas de Francia y cuatro Copas de la Liga con el PSG y llegó a la final de la Liga de Campeones en 2019, perdiéndola ante el Bayern Munich.



El argentino, exManchester United, con la camiseta del Real Madrid durante cinco años conquistó como protagonista la Décima Champions League en 2014 en la final ante el Atlético de Madrid.