Las dos dudas de Battaglia para el equipo titular de Boca que jugará la final ante Tigre

Boca se prepara para una nueva final, esta vez ante Tigre por la Copa de la Liga Profesional. Esta definición será la segunda para Sebastián Battaglia como técnico del Xeneize y está ante la oportunidad de salir campeón en un semestre que, por momentos, lo tuvo en la cuerda floja. Con ese pasado reciente atrás y una clara mejoría en el juego, el entrenador tiene dos grandes dudas en su once titular para viajar a Córdoba.

Battaglia tiene una gran duda: tres nombres para un sólo puesto y posible cambio de esquema.

Battaglia casi no repitió la formación titular en este 2022. En un principio, el DT no encontraba el equipo y cambió varias veces de esquema y futbolistas en posiciones muy sensibles como la de volante central. Además, la suspensión en Copa Libertadores de varios jugadores importantes lo privaron de asentar un once de memoria. A pesar de eso, el entrenador tampoco mantuvo el equipo tras uno de los mejores partidos del semestre, como fue la victoria ante Defensa y Justicia. En esta línea, el técnico de Boca se debate entre mantener el dibujo táctico que le dio buen funcionamiento contra Corinthians o modificarlo nuevamente.

Luego de perderse el partido por Copa Libertadores, Marcos Rojo y Sebastián Villa volverán al once titular. Carlos Zambrano será quien abandone la zaga central para darle lugar al ex Estudiantes de La Plata, mientras que Exequiel “Changuito” Zeballos hará lo propio en la delantera con el colombiano, sobre el que todavía hay incertidumbre acerca de su participación en la final ante Tigre por su situación judicial.

Rojo e Izquierdoz volverían a ser la dupla titular de Boca, aunque el Cali no está confirmado aún. La alternativa: Zambrano.

Con esas incógnitas resueltas, Battaglia tiene una gran duda: mantener el 4-3-3 utilizado ante Defensa y Justicia y Corinthians, con Eduardo Salvio como delantero por derecha, o volver al 4-3-1-2 con el que Boca empató con Racing en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. En caso de optar por este último esquema, el DT contempla a Juan Ramírez o Cristian Medina como el volante que se sumaría al once titular.

Salvio viene de perderse dos goles ante el Corinthians pero es uno de los mejores jugadores de Boca en los últimos partidos.

Además, el DT xeneize mantiene la incógnita sobre quién acompañará a Marcos Rojo en la zaga, aunque Cali Izquierdoz corre con ventaja sobre el peruano Zambrano.

De esta manera, el equipo con el que Boca saldría a buscar un nuevo título ante Tigre sería Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz o Carlos Zambrano, Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero, Medina/Ramírez/Salvio; Villa y Pipa Benedetto.