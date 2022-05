La sentencia "saca chapa" del DT de Tigre tras el batacazo ante River: "Esto también es..."

Tigre cosechó su cuarto triunfo de la historia ante River en el estadio Monumental y accedió así a una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Diego Martínez logró poner incómodo al Millonario y, pese a no ser favorito, logró dar uno de los grandes batacazos de la temporada. En este marco, y con el pecho inflado, el DT mostró su alegría en conferencia de prensa, donde expresó: "Da satisfacción para un entrenador, más allá del resultado, las formas como tratamos de conseguirlo".

"Uno tiene intenciones, pero esto es jugar bien también, no solamente llevar adelante lo que uno siente. Cuando vi a los jugadores trabajar para defender el resultado es igual de emocionante que cuando hacen esas transiciones rápidas. No nos encasillamos, nos gusta tener la pelota, pero sabíamos que teníamos que adaptar nuestra idea, ser competitivos y obtener el resultado que logramos", manifestó el exdirector técnico de Godoy Cruz.

En cuanto a la jerarquía de los equipos, añadió: "Uno tiene un gusto, una idea de sentir el juego, pero tiene que tener sentido común, saber a quien enfrenta. La realidad es que River es mejor equipo que Tigre colectivamente e individualmente, hace diez años que es de los mejores del país y Sudamérica, en ese mano a mano, si queríamos tener tenencias muy largas, no íbamos a poder llevarlo adelante".

"El triángulo de los volantes lo hicieron muy bien, recuperamos muchas pelotas y a partir del juego ofensivo de River sabíamos que íbamos a tener alguna transición ofensiva para poder lastimarlo"., explicó sobre lo que consideró una de las claves en las que se basó su triunfo.

Para finalizar, Martínez sentenció: "Con el correr de los minutos, el cansancio y lo que te exige River nos costó y jugamos más bajo. Sabíamos que podía pasar, otro tema eran los remates de media distancia, no logramos neutralizar el Fernández, pero el equipo hizo un gran trabajo, gran compromiso cuando no tuvo la pelota porque no nos llegaron tanto".