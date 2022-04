La contundente frase de Marcos Rojo a su amigo Almendra tras la pelea con Battaglia

Agustín Almendra estuvo apartado del plantel profesional de Boca por un mes debido a su escandaloso enfrentamiento contra Sebastián Battaglia y varios de sus compañeros. Desde la pelea, el entrenador había dejado en claro en varias oportunidades que el juvenil no volvería a vestir la camiseta del Xeneize mientras él esté en el club y, por otro lado, Darío Benedetto también había afirmado que el comportamiento del mediocampista tendría consecuencias irremediables. Sin embargo, tuvo una charla con Juan Román Riquelme post empate con Arsenal, el vicepresidente lo indultó y el joven reapareció con un gol clave para que la victoria de la Reserva. Luego del partido, el mediocampista habló con ESPN F12 y contó cómo fue la reacción de uno de sus principales laderos en el vestuario, Marcos Rojo.

Mientras Benedetto salió con los tapones de punta contra el joven de 22 años, una de las grandes incógnitas era qué pensaba Rojo al respecto, ya que siempre se mostró muy unido con Almendra e incluso compartieron varios viajes familiares en el pasado. En la charla con el programa de Mariano Closs, el mediocampista reconoció que hasta su amigo le recriminó su accionar contra Battaglia: “Sigo hablando con Marcos [Rojo], él me dijo que estaba equivocado y le dije que sí, que tiene razón, sé que hice mal. No cambió en nada nuestra amistad. Dejé que pase el tiempo para volver a hablar”, expresó el autor del gol del triunfo para la Reserva de Ibarra y Serna ante Vélez.

Al ser consultado por cómo quedó la relación con sus otros compañeros, Almendra hizo hincapié en que nunca se enojó con sus colegas y que no tiene rencor con nadie: “Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa, yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto. Hablé normal con Pipa, lo crucé, lo saludé, no tenemos problema. Si hay un problema lo puede decir, pero no hay. Estaba en un momento de calentura y cada uno puede opinar lo que quiere. Por ahí sonó mal lo que dijo en su momento porque sonaba a mucho, nada más. Yo no tengo rencor con él, con nadie. Me llevo muy bien con los chicos”.

Almendra dejó en claro su deseo de tener una charla con Battaglia y volver a jugar en la Primera, pero sabe que no será fácil ya que el técnico afirmó en reiteradas oportunidades que su ciclo en Boca estaba terminado: “Me sentí muy mal con lo que pasó, ojalá pueda tener otra oportunidad. Ojalá pueda sumar minutos acá, o sino en otro club, pero quiero jugar acá. No pude cruzarme con Battaglia, tenemos distintos horarios y es difícil. Estoy pagando en Reserva lo mal que hice, no tengo problema de seguir jugando en Reserva pero quiero estar con la Primera”, explicó el joven, que también le pidió perdón a la hinchada por su comportamiento.