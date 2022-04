Almendra reveló su reacción a las tremendas declaraciones de Benedetto: "Pipa estaba en..."

El Mundo Boca y todo el fútbol argentino quedó atónito ante las declaraciones que hizo Darío Benedetto sobre Agustín Almendra luego de que el juvenil se peleara con Sebastián Battaglia y varios jugadores del plantel xeneize: “Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo suyo es irremediable. Se habló demasiado, esto viene de hace rato, había que sacarlo de raíz y así se hizo. Estamos contentos con la decisión tomada por el entrenador y lo bancamos a muerte”, había asegurado el Pipa. Después del partido de Reserva, Almendra habló por primera vez sobre estos dichos del goleador.

En una entrevista con ESPN F12, Almendra se mostró arrepentido sobre sus acciones contra Battaglia y opinó sobre las declaraciones de Benedetto: “Pipa estaba en un momento de calentura y cada uno puede opinar lo que quiere. Él es uno de los referentes y tiene que mantener una posición también. Por ahí sonó mal en su momento porque sonaba mucho, nada más. Yo no tengo rencor con Pipa, con nadie. Hablé normal con él, lo crucé, lo saludé, no tenemos problema. Si hay un problema, lo puede decir pero no hay.”, afirmó el juvenil, que volvió a jugar con la Reserva y metió el gol agónico de la victoria.

En su momento, Benedetto aclaró que las malas reacciones de Almendra eran una constante desde hacía mucho tiempo y que el comportamiento del juvenil había llegado a un punto de no retorno con sus compañeros. Sin embargo, el joven mediocampista aseguró que guarda una buena relación con todos, en especial con Marcos Rojo: "Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa, yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto. Me llevo muy bien con los chicos. Sigo hablando con Marcos Rojo, él me dijo que estaba equivocado y le dije que sí, que tiene razón, sé que hice mal. No cambió en nada nuestra amistad. Dejé que pase el tiempo", contó.