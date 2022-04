Durísima sentencia de un campeón de la Libertadores con Boca: “Si Battaglia no pone a Benedetto, lo echan”

Cuando todo indicaba que la tranquilidad reinaría en Brandsen 805, los últimos días en el mundo Boca demostraron lo contrario. Sebastián Battaglia no logró una gran actuación de su equipo en el debut de la Copa Libertadores y fue, nuevamente, el foco de las críticas. Al problema por el flojo desempeño, se le suman los problemas extra futbolísticos, como por ejemplo, el caso Agustín Almendra que volvió a jugar con Reserva y, además, fue incluido en la lista de buena fe de la Copa, pese a que no fue por voluntad del DT. Atento a este difícil presente Hugo Gottardi, que fue ayudante de Miguel Ángel Russo en 2007 (cuando se consagró campeón del máximo torneo de clubes a nivel continental), habló sobre el actual DT.

"El Consejo elige a los jugadores pero no se sabe si el técnico los quiere o no, o si de acuerdo a cómo va a jugar el equipo, me sirven esos jugadores. Por ahí yo estoy preparando un 4-4-2 y el Consejo me está armando todo para un 4-3-3. Condicionan al técnico. Así, por más que no le sirva el jugador, el entrenador lo tiene que poner igual. Esas cosas a veces salen bien y en otras, mal. Y cuando salen mal, pasa lo que sucede ahora", manifestó Gottardi.

"No sé si le están armando el equipo, pero, mirando desde afuera... Battaglia dirigía la Reserva, ¿no? Y ahí tenía al pibe Vázquez. Para mí lo quiere poner, porque es jugador de él y lo conoce muy bien, pero está Benedetto y si no lo pone, ¿para qué lo trajeron? No puede poner a un pibe por una figura. Si Battaglia no pone a Benedetto, lo echan", analizó.

Además, añadió: "Cuando estaba Russo trajeron a un jugador que no me acuerdo cuál era y se tuvo que adaptar a ponerlo porque sino te echaban. Es así, el Consejo te echa. Por eso digo que es difícil lidiar con ex jugadores de primera línea y decir: 'yo voy a poner a éste', porque al toque te dicen: 'Tiene que jugar Benedetto, para qué lo trajimos'

Para finalizar, sentenció: "Al primero que van a echar no va es al Consejo, sino a Battaglia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que morir con la suya, tenés que sacar a quien tengas que sacar y poner al que tengas que poner, porque la cabeza que se va es la del entrenador. No tiene que esperar a ver lo que hace, o a ver lo que pasa. En el fútbol no hay proyectos, mandan los resultados. Vos perdés tres partidos y ya te piden la cabeza"