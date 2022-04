Un campeón del mundo picante sobre Scaloni: "Es una sorpresa pero..."

La llegada de Lionel Scaloni a la Selección argentina causó mucho revuelo, pero con el correr del tiempo y la obtención de la Copa América, el concepto fue cambiando sobre el entrenador. Sin embargo, y más allá de destacar su trabajo, Daniel Valencia no anduvo con vueltas al momento de definirlo.

"A todo el mundo nos sorprendió Scaloni. Debo decir que todos estábamos esperando esto. Fue muy cuestionado porque no había dirigido a nadie. ¿Cuántos técnicos hay que trabajan bien y porque no lo ayudan los resultados se tienen que ir? Había que hacer una renovación y la hizo, fue una grata sorpresa para todos. Pero tampoco es Menotti ni Guardiola", aclaró.

En la misma línea, siguió: "Yo no me entusiasmo mucho con lo que se dice. Yo analizo por lo que veo y creo que de mitad de cancha para arriba ya está encontrando el equipo que es importante. En defensa todavía hay algunas dudas". Luego, en diálogo con Radio República Morteros, habló de Messi y lo llenó de elogios: "Lo veo mucho más feliz a Messi que con otros técnicos".

"Me gustaría que salga campeón Argentina por él, porque se lo merece. Fue muy cuestionado siendo el mejor del mundo", continuó. También respondió sobre el presente de su querido Talleres y para cerrar destrozó a Paulo Dybala: "Creo que Paulo Dybala es un muy buen jugador pero no es diferente. Es uno más de los que juega hoy en día, por eso juega en la Juventus. Lamentablemente no me equivoqué, porque yo dije que era un gran jugador, pero no distinto. No es sólo mi pensamiento".