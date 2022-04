La desopilante reacción de Vinicius con Benzemá tras su nuevo hat-trick en la Champions

Sobran las palabras para elogiar a Karim Benzema. El delantero del Real Madrid, a sus 34 años, atraviesa un presente soñado y este miércoles volvió a ser clave en la victoria ante Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El francés marcó los tres goles, fue la gran figura, pero luego de anotar el último (con blooper incluido del arquero local) se dio una curiosa situación que tuvo como protagonista a su compañero de ataque Vinicius Jr.

El joven futbolista brasileño se acercó al francés y, mirándolo a los ojos, hace la seña del tres y le dice algo que le saca una gigante sonrisa a Benzema. Entre ambos han logrado ser una temible sociedad y mucho tiene que ver el capitán en esto: "No le he enseñado a jugar al fútbol, le he cambiado las ideas. Antes tenía la idea de desbordar. Ahora toma buenas decisiones".

En el minuto 22, con el partido muy igualado, apareció la dupla salvadora de Carlo Ancelotti durante toda la temporada. Benzema filtró un pase perfecto al hueco para la carrera de Vini Jr, que puso un centro medido que el gato venza la resistencia de Mendy para abrir el marcador. Tres minutos más tarde, apareció para poner el 0-2 y cerró su show aprovechando un error insólito entre el arquero y Antonio Rudiger, defensor de los ingleses.