El desafiante aviso de Matías Rossi sobre el futuro de Toyota en el Turismo Carretera

Matías Rossi es, sin dudas, uno de los ídolos de la era moderna del Turismo Carretera. Si bien tuvo algunos roces con los fanáticos, cuando decidió irse de Chevrolet para correr en Ford, su palmarés y calidad conductiva lo ubican entre los mejores. Este año el Misil volvió para encarar un nuevo desafío de la mano de Toyota y por el momento no se ha mostrado lo competitivo que puede ser. Sin embargo esto no le quita el sueña y lo encara con motivación sabiendo que los resultados llegarán.

En una charla con el sitio Carburando, el Misil de Del Viso habló del presente y cómo atraviesa este complicado momento en la Máxima: "Lo manejo bien, con mucha confianza en mi mismo, sabiendo que cuando tenga el auto estoy para ganar. No tengo dudas de mi rendimiento y a la vez también lo disfruto".

"Ya viví alguna etapa como ésta, otras de mucho dominio y hay que me gustan. Desarrollar el Toyota es un desafío, pero son procesos. Cuando encontremos el ideal del auto, lo voy a disfrutar mucho más. Quiero andar adelante y me gustan este tipo de desafíos", agregó sin dudarlo.

También reconoció que se hace "mala sangre" cuando le va mal y repitió que estas situaciones lo motivan mucho más: "Hacer siempre lo mismo no me gusta. Soy de cambiar, de hacer cosas nuevas. Esto me motiva, como lo de Brasil, donde no tuve el resultado deseado pero eso me genera un mayor esfuerzo y dedicación".

"Me hago mala sangre, obviamente. Quiero estar peleando por la pole pero no creo que esté regalando tiempo. No lo veo así, tengo otro pensamiento, quizás errado. Lo hice en otros tiempos haciendo cambio de marcas, a veces de categoría. Soy medio loco, me gusta andar de un lado al otro, y me gusta también", cerró Rossi que debutó en el TC el 11 de mayo de 2003.

En su extensa carrera dentro de la categoría corrió 262 carreras, logrando 25 victorias en finales, 63 en series y 38 poles. Fue campeón en la temporada 2014 y actualmente se ubica en la posición 28 del campeonato con 34 puntos. El mejor resultado logrado con el Toyota, hasta el momento fue un 18° lugar en Viedma.