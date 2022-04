Aimar estremece al fútbol argentino con una confesión sobre Messi: "Leo juega..."

El mundo sabe que Pablo Aimar es el ídolo de Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina siempre dijo que el ex River fue su referente durante su crecimiento como futbolista y el cariño que ambos se tienen va más allá de una cancha de fútbol. Este martes, el Payasito habló de él, lo llenó de elogios y lanzó una frase que estremeció a los futboleros argentinos.

"Messi agota los elogios. Como dijo Kobe Bryant alguna vez, que jugaba los partidos, sobre todo al final de su carrera, pensando que había alguien que lo iba a ver solo por esa vez y a mí me parece que Leo juega un poco pensando en ese que no lo va a volver a ver'', dijo el ayudante de campo de Lionel Scaloni en los micrófonos del podcast 'La Selecta'.

Luego, lo siguió elogiando y lo puso en la misma línea que Diego Maradona: "Messi y Maradona dejaron un legado. Es maravilloso que los chicos quieran ser Leo, obviamente no se puede, pero es una zanahoria que va a hacer que muchos entrenen, jueguen, se diviertan, vayan, no falten a entrenar, pero está bueno, es un deporte, un juego, es una referencia sana para chicos chiquitos''.

También se refirió a las críticas que recibió tras la eliminación del PSG en la Champions: ''Esa gente que llega a esos niveles, nunca jamás lo hizo por otra cosa que no sea por pasión, vos no jugás a los cinco años pensado que a los 20 te vas a comprar unos cero kilómetros, no jugás a los ocho años pensando que a los 30 vas a tener una vida solucionada económicamente, nunca lo hacés por eso. Después, al final de la carrera entran en juego otras cosas, pero lo que te mueve es la pasión, no es otra cosa''.