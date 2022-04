Oficialmente Godoy Cruz confirmó el inicio de las obras en el Gambarte: "En 2023 podremos jugar con público"

¡Histórico! El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba afrontó un viernes que ilusionó a todo el pueblo Bodeguero. El presidente de la institución Alejandro Chiapini encabezó la conferencia de prensa que confirmó el inicio de las obras que permitirán el ingreso del público a los partidos oficiales de la Liga Profesional.

"Fue un día importante desde el punto de vista de la Comisión Directiva y la vida institucional del club. Hubo temas bastantes importantes y otros vitales. Entre los vitales esta haber definido y puesto en marcha el protocolo de género para todo lo que sucede dentro de las instalaciones del club. También la definición del armado de que las distintas subcomisiones de los deportes tengan su voz y voto en las posibilidades de hablar con la Comisión directiva", comenzó el presidente del club.

"Seguramente querían saber del club, en cuanto al estadio Feliciano Gambarte. El Gambarte es un estadio que tiene mas de 60 años y el paso del tiempo hace lo que en todos lados. Entonces, necesitaba tomar algunas decisiones. El año pasado se tomó a la gente de la Universidad Tecnológica Nacional para que pudiera hacer un estudio muy profundo de las cuatro tribunas que tiene el estadio", prosiguió Chapini.

"Le pido a la gente que entienda que son procesos que llevan tiempo. La parte horizontal de las tribunas este y sur hay que hacerlas nuevas. El sector Oeste y Norte están bien pero hay que hacer cabinas y techos nuevos En 2023 podremos jugar con público", prosiguió el mandamás del Expreso.

Para finalizar, se refirió a la difícil situación que atraviesa el club en cuanto a los promedios: "El jugador está más comprometido de lo que estaba, no me pregunten porqué. Quizás se siente más cómodo con el sistema. Tengo la convicción en que nos vamos a salvar del descenso. Cuando miro a los demás veo que no tenemos nada que envidiar".