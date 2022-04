En la vuelta de Licha López a Avellaneda, Racing enfrenta a Sarmiento: hora, TV y formaciones

Racing, puntero e invicto de la Zona A, recibirá a Sarmiento de Junín, con la presencia del ídolo académico Lisandro López, en una jornada en la cual se vivirá un emotivo clima en el estadio ante el reciente fallecimiento del inolvidable Juan Carlos "Chango" Cárdenas. El compromiso, por la octava fecha de la Copa de la Liga, se desarrollará en Estadio Presidente Perón, desde las 14, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por TNT Sports codificado.



Racing está dulce en esta etapa con Fernando Gago, con el primer puesto en su zona de la Copa, con tres victorias consecutivas, la última en el clásico ante Independiente en el clásico, y al pase a los 16vos. de final de la Copa Argentina, tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta.



El equipo de Gago fue ganando una identidad, hasta la mantuvo jugando con suplentes frente a los salteños, con efectividad en la ofensiva y un mediocampo dinámico con un buen porcentaje de acierto en los pases.



Por ahora el colombiano Edwin Cardona no se repuso del todo del desgarro y no está para jugar, pero ya podrían hacerlo Matías Rojas, Eugenio Mena y Javier Correa, quienes estaban lesionados, tomando en cuenta que la semana próxima comienza la participación del equipo en la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay, como visita.



Sarmiento, que en la fecha pasada cayó ante Barracas Central en un partido de gran importancia para la zona del descenso, ya que el objetivo del equipo de Israel Damonte e mantenerse en la categoría.



El "Licha" López, quien en Racing, en donde jugó 239 cotejos y sumó 79 tantos, hoy juega en Sarmiento, debido a causas personales decidió continua su carrera en Junín, y será recibido como un ídolo más allá de vestir otra casaca.



Pero la emoción no se limitará al recibimiento de López, ya que seguramente será homenajeado el "Chango" Cárdenas, autor del gol más importante de la historias del club y que le dio el primer título mundial al fútbol argentino, quien murió el miércoles pasado.



En el historial jugaron siete veces, con cuatro triunfos de Racing, dos empate y una victorias de los juninenses, la primera vez que jugaron en la tercera fecha del Metropolitano de 1981 por 3 a 2.







+ Probables formaciones +



Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi o Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.



Sarmiento: Josué Ayala; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Harrison Mancilla o Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Julián Brea, Julián Chicco, Emiliano Méndez y Lisandro López; Jonathan Torres y Javier Toledo o Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Racing Club.



Hora de inicio: 14.



TV: TNT Sports.