La contundente sentencia de una leyenda sobre Messi y Maradona: "Vi jugar a Diego, pero..."

Álvaro Recoba es, sin dudas, uno de los futbolistas más queridos por los fanáticos sudamericanos y también una verdadera leyenda de la Selección uruguaya. El Chino, que paseó la zurda por clubes como el Inter, Torino y se transformó en ídolo de Nacional, se refirió a la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona con una contundente sentencia.

"Yo no vi jugar a Pelé. Sí vi jugar a Maradona, pero el mejor de todos los tiempos es Messi, sin dudas", expresó en dialogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. "Vi en Messi un jugador que hace 17 años es el mejor todos los partidos. Hubo jugadores extraordinarios, pero que hayan tenido la cantidad de años que tuvo el tipo compitiendo y siendo el mejor, no. Yo pagaría la entrada para ver a Messi todos los domingos", sentenció.

El exquisito enganche zurdo, además, agregó: "Le pegan y se levanta. Tuvo que ganar la Copa América para que lo reconozcan, porque estaba abajo. Cuando pasen 30 o 40 años y pongan los escalones, él va a estar arriba de todos. Después van a venir Maradona, Ronaldo y para abajo una cantidad enorme de jugadores".

"Cuando pasen los años nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia muy grande entre él y el resto. Messi muchas veces no toca la pelota y a los rivales los deja sin caderas. Ve el pase donde no hay otro. Tiene la 360 todo el día. No va haber uno como él. Los videos que hay de él de chiquito es jugando en el potrero: jugando en el baby, eludiendo a 5 o 6 pibes, pero seguramente él no mande a sus hijos al potrero y eso que es mas joven que yo", concluyó sobre el astro argentino.

Durante la charla, Recoba también elogió a Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en su última etapa en Nacional cuando el Muñeco hacía su debut desde el banco: "Gallardo tiene mucho en lo táctico, en la mentalidad, en la estrategia. La virtud es decirle la verdad al jugador y que el jugador crea lo que le está diciendo. Él logró que su esencia sea la misma como jugador y entrenador"

Para cerrar habló de Rodrigo De Paul, el actual jugador del Atlético Madrid a quien "vería" con la camiseta uruguaya: "Le quedaría pintada la Celeste, por el modo que tiene de ser y jugar. Calzaría muy bien en nuestra selección". Y sobre el Mundial, afirmó: "Si Uruguay mantiene el nivel de sus atacantes puede ser una sorpresa".