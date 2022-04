La profunda reflexión de Ruggeri sobre la subasta de la camiseta de Diego Maradona

El 6 de abril el sitio Sotheby’s anunció que la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el partido ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 entraría en subasta a partir del 20 del mismo mes hasta el 4 de mayo. Steve Hodge, el jugador de la Selección inglesa que guardó esa reliquia del fútbol mundial en un altillo de su casa en Nottingham y luego cedió al Museo del Fútbol en Manchester, había reiterado en varias oportunidades que no vendería la remera del 10, pero finalmente lo hizo: se cree que recaudará un monto cercano a los 7 millones de libras.

Hodge donó la camiseta con la que Maradona pasó a la historia contra Inglaterra.

Rápidamente, este anuncio provocó un gran revuelo en las redes sociales y, sobre todo, muchas dudas: ¿es la camiseta con la que Maradona anotó los goles? ¿O es del primer tiempo? ¿Es original o es una copia barata? Incluso, Dalma Maradona acusó a Hodge de ser un mentiroso y el sitio de subastas reafirmó que es la casaca con la que el 10 grabó con fuego su nombre en los libros del fútbol. Ante toda esta discusión, Óscar Ruggeri contó qué hizo con sus camisetas de México ‘86 y dio su opinión sobre la elección del jugador inglés de vender ese pedazo de historia futbolística.

“Estás loco. Lo agarro y le digo: ‘Vení, sentate’. Le doy la remera y le explico. Esto que está acá seguramente te va a quedar a vos en el futuro. Pero esto no se puede dar, no se puede vender, no se puede nada. Te la tenés que quedar vos y tiene que pasar a tus hijos. Yo quiero que sea así. Yo ya se lo pasé a mis hijos. Ahora ellos tienen la responsabilidad de decirles a sus hijos qué es esa remera”, aseguró Ruggeri al ser consultado que haría si uno de sus nietos le pide usar la camiseta que utilizó en México ‘86.

Ruggeri, que llevó al programa sus dos camisetas azules que utilizó contra Inglaterra, lamentó haber perdido la casaca celeste y blanca con la que jugó la final contra Alemania Federal. Al recordar esa situación, el Cabezón dio su opinión sobre la decisión de Hodge de poner en subasta la 10 de Maradona: “La de Inglaterra del Diego que tanto movió estos días, si es la del primer tiempo, la del segundo tiempo. Si eran remeras berretas que se compraron en Tepito. El gallito en una está para acá abajo, el otro está para arriba. Cómo sabés cuál es. Viste que la tasaron siete, ocho palos, millones de dólares. Lo de este pibe, el inglés, nosotros éramos así. Pasaba uno y nos decía ‘dame el short’. Y se lo dabas apenas terminabas de jugar”.

Esta anécdota que relató Ruggeri al final de su opinión sobre Hodge le daría la razón al inglés, que contó en una entrevista a La Nación cómo le pidió la camiseta a Maradona: “Sí, ocurrió de manera circunstancial. Me la dio en el túnel después del partido y la guardé en mi casa por 16 años. Luego la doné al Museo Nacional del Fútbol en Manchester. Y nunca la lavé. Debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol”, relató el exmediocampista.