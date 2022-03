El verdadero motivo por el que Tevez viaja a Italia tras anunciar su "vuelta" a la Juventus

Desde su salida de Boca en junio del año pasado, Carlos Tevez no dio ningún indicio de lo que sería su futuro como jugador de fútbol profesional. Hubo rumores de un posible paso por la MLS, jugó al golf, participó de un amistoso de pretemporada con el Barcelona de Guayaquil, paseó por Mendoza, miró tenis con su amigo Daniel Angelici… Todo parecía indicar que su relación con la pelota estaba fría pero una noticia reavivó la ilusión de los fanáticos.

Durante el martes se supo que Tevez volvería al fútbol pero no de manera profesional, sino que para jugar con el equipo senior de la Juventus. Además, la noticia parecía confirmada por el propio Apache con una historia de Instagram que decía “Vuelvo a mi casa. Juve vs Inter” y muchos creyeron que se trataba del primer partido del ex número 10 de la Vecchia Signora con su nuevo equipo. A pesar de las interpretaciones que se hicieron a raíz de la foto del ídolo de Boca, desde Italia aseguran que su anuncio se debe a una razón totalmente distinta.

Según informaron La Gazzetta dello Sport y la Corriere dello Sport, Tevez regresará al Allianz Stadium para ser un hincha bianconeri en el Derby de Italia entre la Juventus e Inter de Milán. A pesar de que muchos se hicieron eco del regreso al fútbol de Carlitos, su visita a Italia no será para jugar un partido sino para alentar a su ex equipo en un partido caliente en Turín. Además, esta no sería la única visita que hará el Apache en su viaje a Europa, ya que se cree que hará una gira por varios de sus exequipos.

La historia de Carlitos Tevez que ilusionó a todos los fanáticos.

A pesar de que sólo jugó dos años con la camiseta blanquinegra, Tevez dejó un gran recuerdo en la Juventus: dos Scudettos, una final de Champions League, una Copa de Italia, una Supercopa italiana y nada menos que 50 goles en 96 partidos. Por eso, los hinchas lo quieren como uno de los mejores jugadores de la época moderna de la Vecchia Signora y, según varios fanáticos en Twitter, el mejor número 10 que tuvo el equipo turinés desde la salida de Alessandro Del Piero, uno de los máximos ídolos de la institución.

Una costumbre: Tevez alzó cuatro títulos en dos años con la Juventus antes de su regreso a Boca.

Muchos tenían ganas de verlo a Tevez de vuelta en una cancha de fútbol, pero lo cierto es que no será con el equipo senior de la Juventus. De igual manera, Carlitos disfrutará de un partido clave para la temporada del equipo de Paulo Dybala tras su eliminación en Champions League contra Villarreal.