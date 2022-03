Fórmula 1: la picante burla Max Verstappen sobre el pesimismo de Lewis Hamilton

Max Verstappen terminó siendo el más veloz de los ensayos de la Fórmula 1 realizados en Bahréin. El piloto de Red Bull fue letal al momento de acelerar su monoplaza, siendo muy superior al resto. Esta situación alertó a Mercedes que, por medio de Lewis Hamilton, manifestó que están lejos de ser competitivos y que será complicado ganar carreras en el corto plazo.

Esas frases llegaron a oídos del actual campeón quien salió a responderle con una irónica declaración. "Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen 'oh no, obviamente que no somos los favoritos", comenzó expresando el holandés.

En la misma línea, agregó: "Pero luego, una semana después, cuando las cosas van bien, de repente dicen: 'oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica. También estuvieron así el año pasado, y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carreras".

El de Red Bull tampoco se olvidó de Ferrari, que al contrario que Mercedes, se han mostrado muy sólidos y rápidos desde la primera jornada de test en Barcelona, manteniendo un perfil bajo de cara al público con el que prefieren no mojarse demasiado. "Siempre es difícil decir quién es el más rápido, pero lo que he visto y lo que creo que es agradable para la Fórmula 1, por supuesto, es que Ferrari parece ser consistentemente rápido. Al menos es obvio que tienen un coche estable en este momento".

"Sus últimos dos años no fueron buenos, por lo que pudieron centrarse en esta temporada un poco antes que otros equipos. Es normal que hayan comenzado a trabajar en el coche de 2022 antes que nosotros y eso puede ser una ventaja. Pero, con estos nuevos monoplazas, la rapidez a la hora de desarrollarse durante la temporada será lo más importante", concluyó.