Bermúdez destrozó a Macri tras su crítica feroz a Riquelme: “Él es el presidente que más…”

Jorge Bermúdez alzó la bandera de la dirigencia de Boca Juniors para defender el periodo de Jorge Amor Ameal y de Juan Román Riquelme luego de que Mauricio Macri, ex presidente Xeneize, se haya referido a Román como alguien "que arruina al club".

El Patrón expresó al respecto: "Cuando llegamos al club, tenía US$5M en sus arcas, porque habían adelantado US$9M de una deuda de #Nández, sino el club no tenía un solo peso. Hoy el club está ordenado y bien económicamente".

"Me da mucha sorpresa. Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, no puede dar lecciones a nadie sobre cómo administrar, hable mal de nuestro club", completó el exdefensor ganador de todo con el Xeneize.