Fuerte definición de Pochettino sobre una gran figura del PSG: “Él más frustrado y decepcionado es él”

A pesar de liderar la Ligue 1 y haber ganado la ida contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, la temporada del Paris Saint Germain no es lo que se esperaba de un equipo conformado por varios de los mejores jugadores del mundo. Cierto es que algunas de estas estrellas, como Lionel Messi y Neymar Jr., estuvieron afuera del equipo por un tiempo prolongado pero ningún jugador tuvo tantas lesiones como Sergio Ramos, el central español que llegó desde Madrid para liderar la defensa parisina.

Desde su llegada al PSG, Ramos estuvo más veces en la enfermería que dentro del campo de juego: su actual lesión en el gemelo es el tercer problema muscular en la temporada, en la que acumula un total 168 días sin actividad y apenas cinco partidos disputados. En conferencia de prensa, Mauricio Pochettino opinó sobre el mal presente del español: “El que más está sufriendo es Sergio [Ramos]. Está frustrado, decepcionado… Lo que nosotros queremos es lo mejor para él, intentamos ayudarlo de todas las maneras posibles”, aseguró el entrenador argentino.

La lesión en su gemelo derecho fue diagnosticada como leve pero Ramos, de 35 años, lleva más de un mes fuera de las canchas. Ante los continuos malestares físicos, la prensa francesa planteó la idea de un retiro cercano para el español, pero Pochettino se mostró confiado con el regreso del ex Real Madrid: “Nosotros lo acompañamos con apoyo moral y psicológico, dándole esperanzas de que es posible recuperarse para ayudar al equipo. Siempre es difícil el rol del jugador lesionado dentro de un grupo. Las dinámicas se crean cuando uno puede competir con sus compañeros en el día a día de los entrenamientos. Estando lesionado, y más con el tiempo que ha pasado desde principios de temporada, lo hace más difícil”, explicó el DT del PSG, que recibirá a Saint-Etienne en la tarde argentina del sábado.

Las lesiones no le permiten tener continuidad a Ramos.

Pochettino reconoció que es “imposible” para Ramos encontrar un lugar o rol definido dentro del vestuario del PSG por su prolongada ausencia. Además, se filtró que Kylian Mbappé habría pedido la salida del ex central de la selección española como una de sus condiciones para quedarse en el equipo parisino. Aunque su presente no sea nada bueno y su futuro no parezca estar en el club, Ramos tiene en mente volver para el partido de vuelta de los octavos de final frente al Real Madrid, el equipo de su vida.