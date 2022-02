Video: la particular propuesta que el Kun Agüero le haría a Putin para frenar la guerra

En cada uno de los stream que hace Sergio Agüero, sus dichos se han vuelto tendencia. En esta nueva faceta, el Kun aprovecha el tiempo que tiene para hablar con sus seguidores de temas relacionados con su vida personal, pero también de lo que está pasando en el mundo. Ayer, con motivo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el club planteó el tema para debatir.

"Bueno, vamos a hablar. Se viene, posta, la tercera guerra mundial. ¿Ustedes que piensan?", les dijo a quienes estaban presentes en el vivo de Twitch. Y continuó: "Yo la verdad que no sé nada, pero porque se le ocurrió atacar. ¿Había quilombo antes?". Luego comenzó a leer las respuestas de los seguidores pero lanzó una idea que terminó siendo tendencia.

"¿Y si consigo el teléfono de Putin? Lo llamo y le digo: '¿Todo bien?' No sé, quizás le digo: 'Che, pa... Está todo bien, pero... ¿te parece? ¿Vamos a tomar unos mates?. Yo no puedo tomar, pero en una de esas, para", expresó. El video en cuestión comenzó a circular en la redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

Algunos lo tomaron con humor, otros simplemente lo miraron y algunos le pidieron que se junte con Lionel Messi para que entre los dos corten el conflicto. Luego de terminar de hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el Kun se sorprendió por el gol de Gerard Piqué a Napoli y también se viralizó.