Un ex River campeón de la Libertadores 2018 llegó libre al Levante y peleará por no descender

Desde la llegada de Marcelo Gallardo, muchos jugadores han tenido que pasar por un largo período de adaptación para luego convertirse en titulares y, eventualmente, en figuras de River y el fútbol argentino. Este no parecía ser el caso de Marcelo Saracchi, que llegó al Millonario en junio de 2017 proveniente de Danubio y fue un habitual titular para el Muñeco.

Menos de un año después de su debut con la camiseta riverplatense, Saracchi se marchó al RB Leipzig por 12 millones de euros. El uruguayo sólo había disputado 30 partidos con River, pero había sido titular en partidos clave como la semifinal de Libertadores frente a Lanús, la Supercopa 2018 contra Boca Juniors y la fase de grupos de la Libertadores 2018. Desde entonces, el Chelo ha deambulado por el fútbol europeo, primero en la Bundesliga y por último en Turquía, pero hoy se oficializó su llegada a LaLiga, dónde buscará hacer pie y entrar en la consideración de la selección uruguaya de cara al Mundial de Qatar 2022.

El lateral izquierdo jugó en River de agosto de 2017 a mayo de 2018.

Saracchi firmó contrato hasta 2024 con el Levante, el equipo valenciano que está último en la pelea por no descender. El uruguayo llega en condición de libre luego de que se haya finalizado el préstamo que lo unía al Galatasaray de Turquía hasta junio de 2021: "Vengo con muchas ganas de entrenar y arrancar a jugar de una vez, afinando los últimos detalles. Me tomó de sorpresa llegar a LaLiga española. Después de mi paso por Alemania y Turquía ahora llego a un país donde entiendo el idioma, donde me siento muy bien y con muchas ganas de arrancar", explicó Saracchi en un video de la cuenta oficial de su nuevo club.

Por su parte, el Levante está último en LaLiga, a nueve puntos de distancia de la permanencia, puesto que actualmente ocupa el Granada. A pesar de que la posición en la tabla no augura un gran futuro, Saracchi se mostró confiado de lograr el objetivo: "He visto los dos últimos partidos y el equipo ha dejado buenas sensaciones, veo un equipo que está con ganas, que tiene esa rebeldía, sabemos que el objetivo es complicado pero nada es imposible, faltan muchos partidos y se pueden dar", afirmó el Chelo, quien buscará continuidad en una liga más visible para el entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, en el marco del año mundialista.