Jugadora de Las Leonas explotó en las redes tras una entrevista en TV: "Me preguntaron de..."

Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas, brindó una nota en la pantalla de TyC Sports, aunque no fueron precisamente sus declaraciones las que llamaron la atención, sino su reacción luego de la entrevista.

Días atrás Albertario había le había dado una nota al diario Olé en la que se refirió a su relación con su pareja, el futbolista Lucas Alario, ex River Plate y actualmente en el Bayern Leverkusen de Alemania. Y a raíz de esas declaraciones el canal, en un segmento de debate futoblero conducido por Hugo Balassone, se comunicó con ella para saber si el futuro del delantero podía estar ligado con el equipo de Gallardo. Sobre todo porque en esa nota la jugadora de la Selección argentina de hockey anunció que iba a quedarse entrenando en la Argentina enfocada en el Mundial, que se jugará en España y Países Bajos.

"No tengo idea qué será de su futuro. Sí es verdad que charlamos un montón, pero esa es una decisión que tendrá que tomar él, si bien creo que no es muy fácil que suceda eso", contestó sobre la posibilidad de que Alario vuelva al club con el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2015. "Cualquier persona que se va a vivir afuera extraña su país, me pasó a mí cuando estaba afuera, uno quiere estar cerca de sus amigos y su familia. Pero es muy profesional y le toca estar en Alemania con su club, y lo nuestro está charlado, obviamente nos extrañamos un montón, pero lo banco en lo que él decida", agregó.

Ante la consulta sobre cómo tomaría ella si Lucas decide volver a River y estar en Argentina, opinó: "A un futbolista le cuesta mucho llegar a Europa, y una vez que cumplió su objetivo... yo no sé si volvería, pero te digo lo que yo haría". Y cerró: "Además yo sé que después de la Copa del Mundo (de hockey) me voy a ir a jugar al exterior, entonces no voy a ser tan egoísta de decirle "vení porque yo estoy en Argentina" cuando después me voy a volver a ir".

Si bien durante la nota Albertario respondió las preguntas sobre su pareja con buena onda y sin mostrarse reacia a hablar del tema (incluso en un momento se cortó la comunicación y minutos después la retomó para seguir hablando al respecto), dos horas después decidió hacer un descargo en Twitter, citando el video que TyC Sports subió a la red social con la entrevista de la discordia.

"4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera.. pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL Y de mi novio. “La pareja de ALARIO”. Gracias TyC por la NOTA, después les paso el Cel de Luqui así le preguntan de su CARRERA A EL", lanzó Albertario, enojada.

En la entrevista que había dado días atrás al diario Olé, Agustina Albertario había dicho: “Cuando estamos juntos, que últimamente es poco porque ahora es a la distancia, por lo menos hasta mitad de año, intentamos disfrutar y despejar la cabeza porque le dedicamos mucho tiempo a nuestras actividades”.