La furibunda advertencia de Fantino sobre Scaloni antes de Argentina-Países Bajos: “Es el…”

Una picante advertencia a horas del partido entre Argentina y Países Bajos. De Alejandro Fantino dirigida a Lionel Scaloni. De cara a un partido decisivo en el Mundial de Qatar 2022, que puede enviar al equipo argentino a casa o darle el pase a semifinales, el periodista deportivo aseguró que, si la Albiceleste queda afuera, "lo van a echar a Scaloni".

"¿Saben qué me da miedo? Me da miedo que si Argentina... Bueno, si pasa a la semifinal, listo, ya está, se terminó. No hay discusión. Es el último tiro que tienen los anti-Selección. Si queda entre los cuatro mejores equipos del mundo ya se queda hasta el final del Mundial y se terminó", comenzó Fantino en su streaming de Twitch, Neuramedia.

"Pero me da pena, porque si la Selección no tiene un buen resultado lo van a echar de Scaloni. Lo van a echar. Lo van a romper tanto en pedazos que lo van a echar. No es que lo van a hacer echar a Scaloni. Scaloni se va a ir", siguió, contundente, el periodista deportivo, apuntando a los medios y a las críticas que según él caerán sobre el entrenador si Argentina queda eliminada.

"No es un típico técnico de fútbol que después termina en la mesa hablando con (Fernando) Niembro y con un grupo y ponen técnico en Ecuador o en Perú. Este vive con la mujer y con los chicos en España, el hermano sigue trabajando en el campo", distinguió Fantino sobre el entrenador de la Selección argentina, otra vez con críticas hacia otros periodistas.

Finalmente, fue picante y aseguró que, si la crítica no cae en el entrenador, los medios atacarán al presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Lo van a liquidar a Scaloni. Les cerró el culo a todos. Les ganó. No se la van a perdonar. Y si no lo echan a Scaloni, lo van a hacer echar al Chiqui Tapia. Lo van a ir a buscar también. Yo, Chiqui, te diría, en vez de comer tanta proteína estaría cuidándome un poco más porque te van a asar a vos. Los conozco. Te van a ir a buscar. Lo van a ir a poner a Gallardo y van a poner otro tipo de dirigentes en AFA. No te quieren a vos, Chiqui".