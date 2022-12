El duro revés que sufrió Robert Lewandowski tras quedar eliminado del Mundial con Polonia

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este lunes el recurso del Barcelona contra la sanción de tres partidos impuesta a Robert Lewandowski, tras su expulsión en el encuentro ante Osasuna de la jornada 14.

Barcelona solicitó a Apelación la revocación de la sanción al delantero dictada el 16 de noviembre por el Comité de Competición, que le castigó con un partido por su expulsión por doble amonestación (m.11 y m.31) y con otros dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, en aplicación del artículo 124 del código disciplinario de la RFEF.

Polonia se despidió ayer del mundial.

El acta del árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, reflejó que "una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro".

Contra la resolución dictada hoy por el Comité de Apelación el Barcelona puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el plazo de quince días hábiles. Sin dudas, se trata de otra mala noticia para Lewandowski que ayer sufrió una dura eliminación con Polonia del Mundial de Qatar tras caer por 3 a 1 ante Francia.

La sanción es un golpe duro para el equipo azulgrana que no podrá contar con su mejor goleador en tres partidos muy importantes. De entrada, en el último partido de este año, no estará en el derbi frente al Espanyol. Posteriormente, y ya en el mes de enero, no podrá jugar frente al Atlético de Madrid ni el Getafe.