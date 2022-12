Emi Bosso: "Todavía no caigo que jugaré el Mundial con Los Leones"

La estadística está ahí, esperando que algún desfachatado rompa el molde y la haga pedazos. Vivimos de eso, de armar rankings y repasar datos histórico de personajes en blanco y negro. Y cada tanto aparece alguien de estos tiempos que se conecta a wi fi e inicia sesión de un nuevo récord.

Emiliano Bosso es uno de esos. El arquero de GEBA figura en la nómina del entrenador Mariano Ronconi para disputar la Copa del Mundo con Los Leones y hay nuevo nivel de récord desbloqueado: será el primer varón nacido en la tierra del sol y el buen vino que dispute en campeonato de hockey sobre césped más lindo de todos: "Todavía no caigo mucho. Me cuesta creer todo lo que viene pasando pero trabajé y me esforcé mucho para poder conseguirlo".

Su presencia en la última Pro League, clave para la citación.

Habla como profesional con algún master en algo, Emi Bosso. Claro en los conceptos, con los pies sobre la tierra y con la misma humildad con la que se fue con su bolso a Buenos Aires. Ahí, entre los pats y sus sueños, acomodó sus ilusiones. Quizás no imaginó tanto, qué merecido lo tiene.

El ex arquero de la Universidad de Cuyo cuenta con otro dato de esos que merecen ir a la bio de instagram porque también es el primero de estos lares del mapa en decir presente en un Juego Olímpico con la casaca de Los Leones: "Me pone muy felíz por toda la gente que ha aportado en este camino para poder lograrlo", porque encima de arquerazo también es buen tipo, Emi Bosso, por eso el tiempo de acordarse de los suyos, claves en este presente de dorado.

Su CV albiceleste se completa con los Panamericanos de Toronto y con el Mundia Junior, cosas del destino, en La India, el escenario al que viajará en algunos días para seguir tachando sueños: "Nuestro primer objetivo es pasar la zona y ojalá que alcancemos una semifinal. Sería algo histórico".