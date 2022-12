Adrián “Pela” López: “El crecimiento del pádel ha sido tan grande que nos desbordó”

El pádel no es un deporte nuevo ni mucho menos. No es novedad que grupos de 4 amigos pidan un turno, se acerquen a una cancha, alquilen pelotitas y paletas y despunten el vicio. ¿Quién no lo hizo alguna vez? No importa tanto el nivel de juego, sólo con que los cuatro "atinen", ya se arma un partido, al menos entretenido.

Pero la cosa va cambiando. Desde hace unos años el deporte ha ido ganando terreno. Cada vez hay más clubes, cada vez hay más gente que entrena para dejar de "atinar" y empezar a "jugar bien". Y, por supuesto, cada vez se habla más del fenómeno del pádel.

Adrián "Pela" López es uno de los referentes del deporte en la provinicia, y palabra autorizada para analizar el boom de los últimos años, el presente y el futuro del pádel. Y lo hizo en este mano a mano con MDZ.

Adrián, ¿cómo explicás este fenómeno mundial del pádel?

En realidad se lo debemos a la pandemia. La sufrimos un montón, sobre todos los propietarios de los clubes, porque fueron cuatro meses cerrados, pero peleamos, abrimos y a partir de ahí pudimos transformarnos en este boom que es hoy. Hay gente que lo descubrió, otra que lo redescubrió. En los 90 fue un boom como ahora y gente que antes jugaba y dejó, ahora volvió. Fue la única actividad que podíamos hacer. En pandemia era estar encerrado en la casa o ir a jugar al pádel. Sirvió incluso como terapia

¿Pareciera como que tiene algo de adictivo el pádel? El que se mete, no sale más...

Tal cual. Me pasó a mí incluso. Yo empecé a jugar de grande, a los 30. En esa época no se usaba entrenar. Eran muy poco los que entrenaban, muy poco los que daban clases. Ahora es al revés, el que empieza, ya empieza queriendo tomar clases, se compra una buena paleta, ropa, zapatillas, bolso. Y eso que hablamos de un deporte que no es barato. Eso no es fácil de explicar. Todo el mundo quiere entrenar. Antes había mucha gente que entrenaba para meterse en torneos, hoy algunos entrenan sólo por salud, para hacer un actividad.

Como amante del pádel, ¿qué te genera ver que grandes figuras de otros deportes, como el fútbol por ejemplo, jueguen al padel en sus tiempos libres, como pasó en el Mundial con Batistuta, Ronaldo, Beckham, entre otros?

Sí, son muchos, es verdad. Y no sólo de otros deportes. El pádel, gracias a Dios, es un boom en todo el mundo. En Europa sólo se veía en España, que es donde está el circuito más importante del mundo, y ahora se ha ido a Italia, Francia, y en todo Sudamérica y Estados Unidos también.

¿Y por qué?

Es un deporte muy atrapante. Primero, lo bueno es que lo puede practicar cualquiera. Además, es más fácil encontrar tres amigos y decir: “Vamos a jugar”. No hace falta que tengas paleta, pelotita, ni calzado específico. Y a nivel internacional ya es incluso más fácil porque en lugares como en Suecia las canchas no tienen ni empleados, sacás turnos en online, y las paletas, pelotitas y bebidas te las da una máquina.

¿Y en cuanto al juego?

Es un juego de equipo, muy dinámico y en uno de los pocos deportes en el que gana el partido el que menos pierde pelotas, no el que las ganas. El que está atacando no siempre gana. En los demás deportes, si no atacás, no ganás. Acá gana el que mejor defiende. Eso te atrapa y te lleva a hacer que se equivoque el otro y a defender la pelota hasta lo último. Y lo más difícil es aprender a jugar al pádel, no a pegarle a la pelotita. Entender el juego es lo más difícil.

¿Cómo se explica el crecimiento en Mendoza, incluso a nivel profesional con los mejores torneos en la provincia?

El crecimiento que ha tenido Mendoza ha sido muy grande. Que haya venido el circuito más importante del mundo fue una apuesta de la provincia y la gente respondió. De hecho, se produjo un hecho histórico porque fue la primera vez que más de 13.000 personas fueron a ver un partido de pádel. Ni en Europa hubo esa cantidad de gente. Tuve la posibilidad de participar y vivirlo de adentro es algo que no tiene precio.

Y el pádel de Mendoza, ¿cómo se está organizando?

Ahora en Mendoza tenemos una asociación. Se ha creado ahora. El Gobierno, los clubes y los jugadores han aportado lo suyo. Tenemos jugadores que son campeones sudamericanos, como Germán Buenanueva, Marcelo Dagut. Hay un chico que sigue en el circuito AJPP, que es el circuito argentino, que es Gabriel Molina. El crecimiento de Mendoza ha sido muy grande. Además, Mendoza tiene tres circuitos grandes, pero siempre lo organizan los clubes, aún no la asociación. Se han sumado muchas mujeres además, aunque tenemos en el tintero aún a los juveniles y los veteranos. La idea ahora es llegar a una organización única. Lo que pasa es que ha sido tan grande el crecimiento que nos desbordó a todos. Estamos aprendiendo en el camino. En el país, algunos jugadores ya son profesionales y pueden vivir del pádel, pero se van a Europa.

¿Cómo viviste el Mundial?

Sufrimos un montón, soy muy fanático de Messi. Es un ejemplo como deportista, como persona, y creo que se lo merecía más que nadie. No tiene explicación todo lo que pasó.

