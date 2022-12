Messi y la emotiva historia detrás de la cinta roja que usó en Qatar 2022

En diciembre, Papá Lionel les regaló el mejor obsequio posible a 47 millones de argentinos. No obstante, Messi también recibe todo tipo regalos, además del cariño y devoción de todo el país. Precisamente, en Rusia 2018 le entregaron una cinta roja que mantuvo en Qatar 2022 y lo acompañó en su camino a la tercera Copa del Mundo de la Selección argentina.

Enzo y Messi, que luce una cinta roja en su tobillo izquierdo.

La consagración de la Scaloneta en Qatar dejó un sinfín de fotos, videos y anécdotas muy particulares. En uno de los posteos que realizó después de la final, los campeones del mundo dejaron su rol de jugadores para ser un poco hinchas y sacarse fotos con el capitán. Rápidamente, los usuarios notaron que el capitán llevaba una cinta roja en su tobillo izquierdo, un amuleto para auyentar las malas energías. O, dicho en argentino, la mufa.

Cuatro años atrás, el sol no calentaba tanto ni los pájaros cantaban con tanta alegría. Rusia 2018 será recordado, junto a Corea-Japón 2002, como los dos peores Mundiales de la Albiceleste en la época moderna. Aunque la clasificación y el proceso en general podía adelantar algo, nadie creía que la catástrofe sería tal, tanto adentro como afuera de la cancha. Todo comenzó con un agrio empate ante Islandia, partido en el que Messi falló un penal. En la zona mixta, Rama Pantorotto, periodista de Telefé, le entregó un pedazo de cinta roja para "sacarse la mufa".

"Estaba haciendo la maleta en mi casa y vino mi madre. Siempre que tenemos un viaje de estas características siempre tenemos una comida alegórica tirando de buena onda sobre lo que vaya a suceder. Y me trajo una cinta para que me la pusiera y me dijo que le llevase una a Leo. Me la guardé en el portadocumentos y no había tenido posibilidad de dársela hasta después del partido contra Islandia", relató el periodista. Es decir, el regalo ya estaba preparado de antemano, incluso antes de aquel partido olvidable en el estadio Spartak.

Luego siguió la caótica derrota ante Croacia por 3-0 e historias de todo tipo, de esas sobre las que se escriben libros enteros con el pasar de los años. En medio de ese clima tóxico, Argentina zafó de la eliminación con una victoria por 2-1 ante Nigeria, en la que Messi convirtió un golazo. Después del partido, fue el propio 10 quien sorprendió a Pantorotto, que estaba incrédulo ante lo que veían sus ojos: "Mirá... decile a tu vieja que gracias, lo guardé", expresó Leo.

No se la saca nunca: Messi luce la cinta roja fuera de las canchas.

Como se preveía, Rusia 2018 terminó en una enorme desilusión para la Selección argentina. Muchos años pasaron desde entonces, pero Messi mantuvo algo más que su magia: en cada imagen en la que se lo ve descalzo de vacaciones o en un entrenamiento, el brazalete siempre está presente. Creer o reventar, pero las cosas dieron un giro de 180 grados para la Pulga con la celeste, blanca y una pizca de rojo.