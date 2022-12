La honestidad brutal de Lautaro Martínez tras ganar el Mundial: "Personalmente no fue…"

Como viene ocurriendo con cada uno de los integrantes de la Selección argentina, que se consagró campeón en el Mundial de Qatar, Lautaro Martínez tuvo su merecido homenaje en Bahía Blanca. El Toro recibió diferentes distinciones de parte de autoridades de la ciudad y luego respondió algunas preguntas, con una honestidad brutal que marca su hambre de gloria.

"Personalmente no fue el Mundial que esperaba, físicamente también estaba un poco molesto en el tobillo y no estaba jugando cómodo. Pero hice mucho para poder estar, para ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque y felicidad por mí, por mi familia y por toda la argentina", expresó sin filtro el goleador del Inter de Milán.

Luego explicó qué sintió en el penal ante Países Bajos, que significó el pase a semifinales de la Selección: "Estaba muy confiado. Tenía decidido patear al otro lado. Después, cuando el árbitro pitó y tomé la carrera, decidí frenarme. Vi que el arquero se movió un segundo antes y decidí cambiar el palo. Por suerte él se jugó para el otro lado y el penal terminó adentro".

"La felicidad es doble, pusimos sellar el pase a semifinales. Después, la caminata, el juego de los holandeses a tratar de hablarme... Son temas del partido. Nosotros también a veces jugamos con eso. En ese momento tenés que estar con la cabeza fría y tranquilo", agregó Lautaro que además reveló que era el encargado del quinto penal ante Francia.

Además fue distinguido Facundo Tello, árbitro bahiense que dirigió en la cita mundialista y tuvo una destacada actuación. Se esperaba que también fuera reconocido Germán Pezzella, pero no estuvo presente en el acto que se llevó a cabo en el Teatro Municipal. De igual manera aclararon que el ex River tendrá su acto en otro momento.