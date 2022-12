El informe "antiargentino" de El Chiringuito sobre los festejos de la Selección argentina campeona

En el amplio espectro de los neutrales, muchos fanáticos del fútbol querían que Argentina conquistara la Copa del Mundo para que Lionel Messi pueda sacarse la espina. Sin embargo, esa mayoría no incluía a seguidores de otros jugadores como Cristiano Ronaldo o hinchas del Real Madrid, como se pudo leer en redes sociales durante los días previos al Mundial. Precisamente, El Chiringuito, programa futbolero de España, hizo un informe sobre los festejos de los jugadores de la Albiceleste con una clara intención de enseñar una mala cara.

Tras mostrar algunas imágenes en el vestuario de Messi con la Copa o Scaloni siendo ovacionado por sus dirigidos, el video preparado por El Chiringuito muestra una serie de comportamientos "desafortunados" por parte de los jugadores campeones del mundo: el Kun Agüero haciendo un juego de palabras con Eduardo Camavinga o el exabrupto de Rodrigo De Paul en pleno vivo de Instagram.

Muchas veces, personas que no conocen ni entienden la cultura futbolera que reina en el país ve con malos ojos algunos cánticos o comportamientos de hinchas y futbolistas. Aunque hay ciertos actos o canciones de cancha que son reprobables, lo cierto es que la tierra de los campeones del mundo vive el fútbol de manera distinta. Por ejemplo, el compilado de videos del programa conducido por Josep Pedrerol muestra el momento en el que Dibu Martínez pide "un minuto de silencio para Mbappé que está muerto" y lo calificaron como "gesto desafortunado".

Sin embargo, ni el arquero marplatense, ni el resto de los jugadores como así tampoco los hinchas creen que el crack francés "está muerto" o siquiera lo desea. Es una mera expresión futbolera tan argentina que puede resultar difícil de entender para un extranjero.

Hasta ese momento del video, se podría entender que El Chiringuito no comprende el verdadero significado detrás de esa canción con trencito incluido. Lo que sípone en tela de juicio las intenciones detrás de este informe son las canciones que cantaron los jugadores argentinos contra los rivales de toda la vida, como Brasil e Inglaterra, y Francia, rival de la definición: "La Selección argentina festejó el título con bromas de mal gusto y cánticos ofensivos contra rivales".

"El que no salta es un inglés/francés", "La Copa que perdieron los brazucas" y otros cantitos típicos de la hinchada argentina no deberían resultar ofensivos para nadie y mucho menos para aquellos que entienden como se vive el fútbol en Argentina y el resto de Sudamérica. Por otra parte, no está de más aclarar que aquellos que salen campeón del mundo festejan como quieren.