El tremendo exabrupto de De Paul tras salir campeón del mundo: "Chu..."

Mucho se lo criticó en la previa por su vida privada, el rendimiento que traía en su club y arrastró a los primeros partidos de este Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Rodrigo De Paul fue de menos a más, y de más a una final impresionante. En su función de alma del equipo, el 7 escribió otra página gloriosa de su relación con la Selección argentina y se acordó de aquellos que lo criticaron.

En una transmisión en vivo desde el Instagram de Nicolás Otamendi, De Paul festejó junto a su compañero de habitación en este mes lleno de alegrías: "Para toda la historia, para la eternidad", decía el volante, mientras el defensor aseguraba que no hay nada más allá luego de ser campeón mundial.

En medio de ese momento, llegó el exabrupto del ex Racing, con una explosiva dedicatoria a sus críticos: "Y para todos los que dudaron, chúpenme la p... Me tiraron de todos lados y no me pudieron voltear", antes de cerrar con otra frase en la misma línea.

El mensaje de De Paul sorprendió hasta al propio Otamendi, quien lo miraba a su compañero con cara de incredulidad. Sorprendente, pero esperable exabrupto del volante.

La relación con Tini Stoessell, el divorcio con Camila Homs, el nivel en el Atlético de Madrid y el arranque flojo ante Arabia Saudita y México. Muchos fueron los palos que le cayeron a De Paul, el corazón de un equipo que llenó de alegría a todo un país.