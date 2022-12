El desgarrador posteo de Neymar tras la eliminación de Brasil: "Estoy psicológicamente destruido"

Croacia dio uno de los grandes golpes del Mundial de Qatar 2022. Brasil era la favorita para llevarse la Copa del Mundo y la confianza entre hinchas y jugadores era tal que hasta el plantel le puso "Hexa" al gato que adoptaron. Sin embargo, Luka Modric y compañía amargaron al Scratch por penales y provocaron el llanto desconsolado de Neymar. quien no negó ni afirmó que esta pueda ser su última aparición en el gran escenario del fútbol. Un día después de la eliminación, escribió un desgarrador mensaje en Instagram.

Neymar fue uno de los futbolistas más afectados, al menos exteriormente, por la eliminación de Brasil. El 10 había hecho un verdadero golazo en el alargue para el 1-0 parcial, pero no alcanzó: "Estoy psicológicamente destruido", sentenció en sus redes.

"Esta fue, sin duda, la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente", continuó el gran crack de la Selección brasileña.

Ney, de 30 años, se llevó su tercera decepción consecutiva en los cuartos de final. En 2014, sufrió una lesión en la espalda que lo dejó afuera de la semifinal ante Alemania, y en 2018 quedó afuera ante Bélgica en esta instancia. Pese a esos tristes antecedentes, ninguna le dolió como esta ante Croacia: "Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS!", añadió.

Por último, la estrella del Paris Saint-Germain le dejó un mensaje al pueblo brasileño: "Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo... Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias".