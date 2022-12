La sorpresiva frase de Neymar que estremece a todo Brasil tras la dura eliminación: "No garantizo..."

Tras la eliminación de Brasil a manos de Croacia (1-1 y 4-2 en los penales) en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Neymar sorprendió a todos al poner en duda su futuro con la selección de su país. No garantizó que vaya a disputar el próximo Mundial en 2026, pero a la vez no se cerró "las puertas".

"La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada", dijo en zona mixta tras el encuentro. El 10 fue la viva imagen de la desolación de Brasil, que suma 20 años sin llegar a una final de un Mundial. Desde la quinta estrella en Japón y Corea 2002, solo unas semifinales, y fueron en las que sufrieron el 1-7 en 2014, haciendo más grande la herida. En el resto, se han quedado en los cuartos de final.

Brasil sufrió un duro golpe.

Al consumarse la eliminación, Neymar, al principio, se quedó sentado en el centro del campo. Aún teniendo que asimilar que, de verdad, quedaba fuera de un torneo que ya dejó caer que esta podría ser su última participación. No tardó en darse cuenta de que era real, no una pesadilla, y rompió a llorar sin encontrar consuelo en nadie. Por su cabeza, además de la oportunidad perdida, seguro que pasaba la elección de tirar un quinto penalti que nunca llegó.

"Sinceramente, no sé. Mucho en lo que pensar ahora, en lo que razonar. No quiero decir nada en este momento. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para la selección. No cierro las puertas, no digo al 100% que voy a volver, por eso quiero pensar un poco más en todo esto", indicó.

Para Neymar "es difícil asimilar todo lo que está pasando, parece que es una pesadilla". "No puedo creer lo que está pasando. Ahora toca ir con la familia, abrazar a las personas más cercanas que puedan brindar consuelo. Esta derrota dolerá durante mucho tiempo. Por eso es tan triste. Quiero agradecer a la afición su apoyo, cariño y respeto de todos los compañeros. Decir que lamentablemente no logramos nuestros sueños, pero eso es el fútbol", concluyo la figura del PSG.