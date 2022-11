Atento, River: el jugador muy querido que estaría cerca de renovar su contrato

La incógnita de quién iba a tomar el mando tras la salida de Marcelo Gallardo fue resuelta rápidamente. Con Martín Demichelis en el banco de suplentes, River está metido en la preparación del 2023. De cara a la próxima temporada, los hinchas del Millonario tenían la duda de sí Juan Fernando Quintero iba a continuar en el equipo y, finalmente, la novela pareciera haber llegado a su fin.

Juanfer Quintero, que volvió a River en enero, estaría cerca de arreglar su renovación.

Según informó TyC Sports, la dirigencia riverplatense se habría acercado al 10 para firmar un nuevo contrato. El vínculo actual tiene fecha de vencimiento en el diciembre próximo, y Quintero iba a quedar con el pase en su poder: el Shenzhen de China, dueño de su ficha, quebró, por lo que perdió los derechos del autor del gol en Madrid.

Días atrás, el colombiano reveló que todavía no había hablado con Demichelis, lo que aumentó los signos de pregunta a su alrededor: "No he hablado con el entrenador, creo que hoy en día debe estar enfocado en la pretemporada. No creo que sea prioridad de él hablar conmigo, tiene muchas demandas, mucha responsabilidad y me parece perfecto. En su momento hablaré”, expresó.

Demichelis trabaja día a día en el River Camp, pero todavía no se pronunció sobre la continuidad de Quintero. Sin embargo, la movida de la dirigencia podría interpretarse como algo avalado por el nuevo DT.

De concretarse su continuidad, el colombiano cumpliría con su deseo de seguir en River y, por qué no, retirarse con la banda roja: "Mi idea es terminar mi carrera a los 33 años. Hoy en día lo siento así, no es secreto para nadie. La vida trae tantas cosas y circunstancias que uno nunca sabe. Quiero estar estos últimos años a tope. Vivo mi realidad. Soy feliz, estoy en mi mejor momento de mi vida, de mi carrera futbolística, con mi familia, con mis amigos, estoy disfrutando todo. Me siento pleno”, dijo en Radio Continental.