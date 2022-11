Goycochea reveló sus charlas con Dibu Martínez: “Hablamos seguido, pero…”

Sergio Goycochea es palabra autorizada al momento de hablar del arco de la Selección argentina. El héroe del Mundial de Italia 1990 confesó que suele comunicarse con Emiliano Martínez y, en diálogo con el diario Olé, contó detalles de esas charlas y se mostró muy ilusionado cuando habló del Mundial de Qatar 2022.

Goyco habló de la Selección y recordó a Maradona.

"Hablamos seguido, pero son más mensajes de felicitaciones y palabras de aliento. Sería irrespetuoso de mi parte querer darle consejos, no me gusta esa palabra. En todo caso, uno transmite experiencias... Mi abuelo me enseñó que en la vida hay que escuchar a todos porque de todos podés sacar algo, entonces yo hablo, quizá alguno robe algo de lo que puedo decir y eso está buenísimo", reveló el emblemático exarquero del combinado nacional.

En la charla, además, se refirió al momento que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni y no ocultó su ilusión: "Saliendo del existimo del hincha, la verdad es que estoy tranquilo. Cuando tenés un buen equipo, con actitud, tenés más chances de ganar. La Selección tiene funcionamiento, un buen grupo y llega bien anímicamente. Tenemos la tranquilidad de que va a haber unos tipos de celeste y blanco que se van a poner esa camiseta y que el que quiera ganarles va a tener que hacer las cosas bien".

Goyco estuvo presente en la presentación del mural más grande el mundo de Diego Armando Maradona y así lo recordó. "Diego era un líder, era el gran capitán. Tenía el amor por la camiseta a flor de piel, absorbía las presiones y te contagiaba... Cuando tu líder es así, vas atrás de eso: si él saca pecho, vos sacás pecho", expresó.

La Scaloneta debutará el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, selección que superó las Eliminatorias Asiáticas luego de pasar como invicto el Grupo D de las preliminares (Uzbekistán Palestina, Singapur y Yemen) y consolidarse en la cima del Grupo A de las finales (Japón, Australia, Omán, China y Vietnam), con siete victorias, dos empates y una sola derrota (2-0 vs. Japón).