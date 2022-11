La pregunta que enojó a Lewandowski sobre sus dichos de Messi: "¿Por qué no voy a…?"

Robert Lewandowski, capitán de Polonia, resaltó este viernes a Brasil, Argentina, España y Francia como los "favoritos" al título en el Mundial de Qatar 2022 y respondió sobre el cruce de declaraciones que tuvo con Lionel Messi cuando el astro argentino ganó su séptimo Balón de Oro. Ese día, la Pulga expresó que el delantero de Barcelona merecía tener su premio por lo hecho durante la temporada 2020 y hasta le pidió a los organizadores (France Football) que se lo den "porque fuiste justo ganador".

La primera reacción del polaco fue decir: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías", tras un partido del Bayern Munich. Y cuando se quedó con el Premio The Best de ese año 2021, minimizó lo conseguido por Messi: "He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara". Pero también agregó, tras conocer que Leo había votado por Neymar, Mbappé y Benzema, en ese orden: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año (por 2021) y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Si su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Además, según recogió el periodista Piotr Kozminski para la web Wirtualna Polska, en una rueda de prensa del 18 de enero de 2022 el polaco dijo: "No sé por qué Messi votó así. Tendrás que preguntarle. Es su elección y lo respeto. Durante la gala del Balón de Oro me dirigió unas palabras muy amables, las recuerdo. No diré nada negativo al respecto". Y cerró, irónico: "En cualquier caso, te aseguro que no le hice nada malo".

Aquellas fuertes declaraciones repercutieron en todo el mundo (el diario deportivo Marca de España y hasta Los Ángeles Times levantaron sus dichos, citando a una revista polaca) y Messi se refirió al respecto: "Cada uno dice lo que quiere y él puede expresarse y decir lo que quiere. Sinceramente no comparto lo que dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentí así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente porque el año pasado me pareció que había sido el mejor, pero no el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente eso, pero que él lo tome como quiera".

Pasó el tiempo y ahora, ante la inminencia del cara a cara entre Messi y Lewandowski, en la primera conferencia de prensa realizada por la Selección de Polonia, Lucas Beltramo, periodista TyC Sports y MDZ, le preguntó al delantero de Barcelona si cuando juegue contra Messi se va a permitir bromear sobre todo lo que se dijeron post Balón de Oro, pero su respuesta fue picante: "¿Por qué no bromearía con Messi. Entre Messi y yo está todo bien. No tengo nada contra él, nunca lo tuve. ¿Por qué tu pregunta era sobre esto? ¿Qué dije yo?"

Cuando el periodista le recordó sus dichos, Lewandowski subió la apuesta. ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Yo no dije nada de Messi. Yo no recuerdo haber dicho eso. Quizá lo viste en Instagram o que alguien lo haya dicho, pero no fui yo", cerró el delantero polaco con una sonrisa desafiante.

Después, resaltó el presente de la Selección pero evitó hablar, ya que será el partido que cierre el Grupo C: "Es complicado hablar del partido contra Argentina con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser claves para el duelo con Argentina. Nos enfocamos en México".

Las declaraciones que Lewandowski dice no haber hecho, en la portada de Wirtualna Polska, con la firma del periodista Piotr Kozminski. "¿Por qué Messi no votó por mí? ¡Recuerdo sus palabras!".

"Esperamos comenzar con nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión. Lo más importante en un Mundial es ser eficaces y ganar", deseó.