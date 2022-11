La repregunta que incomodó a Scaloni tras la bomba sobre un posible cambio en la lista: “¿Soy…?”

Pese a que la Selección argentina ganó, gustó y goleó en el último partido previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, no todo es color de rosas en el seno íntimo del Campeón de la Copa América 2021. Así lo confirmó Lionel Scaloni en su diálogo con la prensa post triunfo en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, de Abu Dhabi.

"Los cuatro que no jugaron lo hicieron por precaución. A Cuti lo podíamos haber arriesgado, pero no", comenzó el director técnico de la Albiceleste quien, si bien no reveló más nombres, se refería a las situaciones de Nicolás González, Alejandro Gómez y Paulo Dybala. "Algunos vienen tocados y no convenía arriesgarlos", añadió.

El DT no ocultó su preocupación al respecto de la posible modificación del listado.

En caso de requerirlo, Scaloni y su cuerpo técnico tendrán hasta 24 horas antes del debut ante Arabia Saudita para modificar el listado de 26 futbolistas: "Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, hoy no puedo decirte al 100%, por suerte o mala suerte podemos cambiar. Esperemos que no pero podemos cambiar, está la posibilidad".

"Tampoco digo que van a salir. Hay varios que quedaron fuera de la convocatoria y no te puedo garantizar de que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos, por algo quedaron algunos afuera y hemos dosificado los minutos", añadió Scaloni sobre la incertidumbre que se generó sobre el tema.

Ante la insistencia en torno a la posible modificación del listado de los futbolistas y una posible citación de último momento, el DT mostró su fastidio. ¿Soy mago yo? Te digo que los cuatro que hoy no estuvieron fue por precuación y que van a llegar a bien. Tenemos tiempo para cambiar la lista pero esperamos no hacerlo", sentenció el oriundo de Pujato.