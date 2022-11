El posteo del representante de Ángel Correa tras el rumor de un cambio en la lista de la Selección argentina

La Selección argentina vapuleó a su par de Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en el último amistoso previo al inicio del Mundial de Qatar 2022. Ángel Di María, por duplicado, Julián Álvarez, Lionel Messi y Joaquín Correa fueron los autores de los goles de la jornada. Pese a esto, no todas son buenas noticias en el seno íntimo del Campeón de la Copa América 2021.

Post victoria en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, de Abu Dhabi, Lionel Scaloni encendió las alarmas. El director técnico del seleccionado nacional fue contundente a la hora de enfrentar los micrófonos. "Tenemos algunos problemitas, tenemos algunos días para resolver el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte 100%. Por suerte o mala suerte, podemos cambiarla, esperemos que no. Está la posibilidad", manifestó.

Además, el DT de la Selección destacó: "Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera".

En este contexto Agustín Jiménez, representante de Ángel Correa, apareció en las redes sociales con un particular posteo. El agente subió una foto a su feed de Instagram en la que se lo ve junto al delantero del Atlético Madrid, quien tiene una gran sonrisa en el rostro. Además, en la misma está Thiago Almada, otro jugador que se quedó en la puerta de subirse al avión rumbo a Qatar 2022.

El posteo del representante de Ángel Correa.

Mientras Scaloni y su cuerpo técnico atraviesan horas decisivas pensando en la posible modificación de la lista de 26 (tienen tiempo hasta 24 horas del debut ante Arabia Saudita), las suposiciones son cada vez más grandes. Si bien son varios los jugadores de la Selección argentina que no están al 100% desde su estado físico, todo indica que Nicolás González es el que tendría más chances de salir. En caso de que el jugador de la Fiorentina no pueda decir presente en el Mundial, Correa tiene todos los números para ser quien se sume a la concentración. ¿Lo llamará Scaloni?