La picante frase de Rojo sobre el arbitraje de Tello en el Boca-Racing: "Solo hay que..."

El arbitraje del Trofeo de Campeones sigue dando que hablar. Facundo Tello repartió 10 tarjetas rojas entre Boca y Racing, pero el Xeneize fue el que se llevó la peor parte. Tras publicar un mensaje picante en su Instagram, Marcos Rojo, que vio la final desde su afuera, volvió a disparar con munición pesada contra el árbitro.

El posteo irónico de Rojo sobre Tello.

En charla con ESPN, el referente del club de la Ribera dijo que no iba a hablar sobre el referí, pero después soltó una frase picante: "Da bronca, obvio. Yo estaba en casa, pero de Tello no quiero hablar, no voy a decir nada, solo hay que mirar los partidos que nos ha dirigido y sacar sus conclusiones".

Pese al enojo general que reina en Boca por ese partido, Rojo aseguró que el árbol no debe tapar el bosque: "Pero ya pasó, nosotros habíamos ganado los dos torneos, Racing ganó el desempate y se dio la final. Pero hay que seguir, hicimos un gran papel este año y hay que quedarnos con eso", apuntó.

Rojo se lesionó ante Sarmiento y estará fuera hasta mediados de 2023.

Por otra parte, el central que sufrió una rotura de ligamentos mostró su felicidad por vestir los colores del Xeneize: "Me encanta estar en Boca, he crecido mirandolo y uno siempre sueña con llegar. Estoy disfrutando mucho y espero recuperarme pronto para volver. Desde que tengo un año que mi viejo me ponía la camiseta de Boca", cerró.

Debido a la lesión que lo marginará de las canchas, la dirigencia del Xeneize buscará el reemplazante de Rojo en el mercado de pases. Según informó Leandro Aguilera, Boca intentará traer a dos jugadores de una lista que integran Lucas Merolla de Huracán, Adonis Frías y Nazareno Colombo de Defensa y William Tesillo, colombiano del León de México.