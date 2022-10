La provocadora frase de Ibrahimovic sobre Messi, Mbappé y Neymar en el PSG: “No tienen…”

Hablar de la confianza que tiene Zlatan Ibrahimovic en sí mismo no es ninguna novedad. A sus 41 años el actual jugador del Milan de Italia sigue dando muestras del egocentrismo que lo ha caracterizado a lo largo de su exitosa carrera. En las últimas horas el suevo brindó una entrevista en la que apuntó contra el tridente del París Saint Germain y liquidó al fútbol francés.

Si bien se operó su rodilla en el mes de junio y se espera que su regreso al verde césped sea a inicios del 2023, el delantero sigue dando que hablar aún en su inactividad. En su última entrevista, brindada al Canal + Foot, se refirió al vacío que dejó su partida de la Ligue 1.

Para comenzar Ibrahimovic, como de costumbre, sacó pecho: "Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia. Francia me necesita, yo no necesito a Francia".

Lejos de ocultar su egocentrismo, al cual nos tiene acostumbrados, apuntó contra la presencia de las figuras con las que cuenta el París Saint Germain en sus filas, fundamentalmente el tridente de ataque: "Incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda porque no tienes a Dios".

En total, en los cuatro años que estuvo Zlatan en la entidad de la capital francesa (entre 2012 y 2016), disputó un total de 180 partidos. En los mismos logró convertir la increíble cifra de 156 goles y 61 asistencias. Con la camiseta del PSG levantó 12 títulos: cuatro Ligue 1, tres Supercopas de Francia, tres Copas de la Liga de Francia y dos Copas de Francia.