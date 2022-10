La reacción de Sava cuando le recordaron la polémica con Barracas, tras salir campeón con Patronato: “Ahora quiero…”

En una noche inolvidable para su historia, Patronato le ganó a Talleres y gritó campeón por primera vez en su historia. En su primera consagración como entrenador, Facundo Sava habló emocionado sobre sus dirigidos, pero no quiso recordar los malos tragos que tuvieron que pasar en este 2022.

El Patrón luchó, sufrió y, por momentos, hasta mereció perder. Sin embargo, los de Colorado lograron llevarse el partido con una pizca de suerte que todo campeón necesita. Con el pitazo final, la marea rojinegra se dispersó por el Malvinas Argentinas y la alegría fue enterriana. Con la felicidad presente en su rostro, Sava no quiso recordar que su equipo perdió la categoría: "Sinsabores fueron muy pocos, vivimos muchas alegrías. Este grupo me hacía levantarme cada mañana con ganas de trabajar, de entrenar y de estar con ellos. Con la gente que trabaja en el club, la verdad es un placer trabajar donde trabajamos. Este grupo tiene una calidad humana como pocas veces he visto".

Luego, el periodista de la transmisión le recordó a Sava la escandalosa noche en que fueron perjudicados con Barracas Central y él se retiró de la cancha diciendo que no quería dirigir más. Sin embargo, el DT quiso que el foco esté puesto en la alegría del histórico título: "No, no, no. Ahora quiero pensar en cosas lindas y disfrutar de este momento".

Por otra parte, Sava se deshizo en elogios para su equipo y resaltó la mayor cualidad del plantel campeón de Copa Argentina: "Lo más importante es que pudimos expresar lo que sentíamos en cada momento. Darle un día o dos, ya sea una tristeza o una alegría, que eso es la base de los logros. Los jugadores estaban con ganas de salir a la cancha y dar lo mejor de cada uno".

Finalmente, el DT de Patronato dejó un claro mensaje: "Este equipo no merecía irse a la B porque hicimos 40 puntos, le ganamos a casi todos los grandes. Fue un equipo valiente, arriesgado, que nunca se escondía. Hoy no se pudo jugar tanto, pero somos un equipo que intenta jugar", sentenció.