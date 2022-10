Vecchio se animó a decir la frase prohibida en Racing: "Nosotros vamos por…"

Cada vez que Emiliano Vecchio tiene minutos en el equipo de Fernando Gago, termina siendo figura de un Racing que se ilusiona con pelear el campeonato hasta el final. La gran victoria del pasado viernes ante Rosario Central, encendió a los fanáticos de la Academia aunque algunos prefieren usar la histórica frase de Mostaza Merlo "paso a paso" para graficar el momento.

Sin embargo, el volante no tiene problemas en reconocer cuál es el objetivo y lanzó la "frase prohibida": "La vida y el fútbol es para valientes. El tema de las cábalas para mi no me interesan, ni me sirven. Nosotros vamos por el campeonato, y vamos en busca de eso", expresó sin vueltas en diálogo con TyC Sports.

Luego del duelo ante el Canalla, Vecchio puso en duda su continuidad en la institución con una fuerte revelación: "Estoy un poco agotado, tengo la familia lejos, tengo algunos problemas familiares también. Primero intentaré daré lo mío para poder conseguir el objetivo, que es lo más importante lo grupal. Después lo personal lo voy a ver".

Pero, inmediatamente, desde el club comenzaron con el operativo extensión de contrato para retenerlo un tiempo más. Desde su llegada a Racing, el volante consolidó buenas impresiones y se convirtió en una de las figuras del equipo. Lleva dos goles y tres asistencias en once encuentros con la blanca y celeste.