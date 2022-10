La tajante frase de Crespo a su entorno sobre la posibilidad de dirigir a River: "Me parece que..."

Uno de los nombres que inmediatamente surgieron como posibles candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River es el de Hernán Crespo, campeón con Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana 2020 y actual entrenador del Al Duhail de Qatar. Sin embargo, en esta carrera imaginaria de postulantes, parece que corre bastante de atrás y así hasta lo piensa el propio exdelantero de la Selección argentina, según lo que informó el periodista Ariel Senosiain.

A Crespo se lo vinculó como un posible sucesor de Gallardo.

Senosiain, en la emisión de la mañana del programa del cual forma parte en DSportsRadio, reveló una confesión bastante pesimista que Crespo le habría hecho a su entorno acerca de esta posibilidad de River, pese a que está expectante: "Habiendo pasado más de una semana de la salida de Gallardo, (Crespo) en su entorno dice: 'No, me parece que, en esta, candidatos no somos'. Quizás porque no haya recibido ningún llamado, quizás porque crea que no lo van a llamar o porque queda en evidencia que ni si ni siquiera lo sondearon, no es candidato". Y cerró tajante. "Por una u otra razón, Crespo en este momento no se ve".

El de Hernán Crespo es uno de los tres nombres, junto al de Gareca y Demichelis, que seguirían carrera. Aunque el de este último es el que más fuerte suena.

En su etapa en el fútbol argentino, Valdanito dirigió a Banfield, donde no cosechó muy buenos resultados, y al Halcón; equipo con el cual, además de bordar la primera estrella de su historia, le arruinó un campeonato a River al empatarle como local en la anteúltima fecha, cuando el Millonario necesitaba sumar de a tres para dar la vuelta. A la jornada siguiente, Boca se lo terminó ganando de arremetida.

Crespo y Seba Domínguez en Qatar.

Sus números en el arranque de su ciclo en Qatar están siendo destacados: 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Tiene como ayudante de campo a Seba Domínguez, exjugador de Vélez y expanelista de ESPN.