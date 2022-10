A Riquelme le preguntaron si iría a ganar con Boca en caso de darle un título a River: su tajante respuesta

La definición del fútbol argentino estuvo marcada por la suspicacia previa. Aunque Boca y Racing se jugaban el campeonato, gran parte de la atención estaba puesta sobre Independiente y River, que podían perjudicar a sus clásicos rivales si perdían sus encuentros. No obstante, nada de esto sucedió y ambos consiguieron buenos resultados, algo que a Juan Román Riquelme le gustaría que haga el Xeneize si la situación fuera al revés.

En una extensa charla con radio La Red, el vicepresidente del club de la Ribera aseguró que siempre se debe ir al frente: "Yo siempre quiero que mi equipo compita y haga las cosas lo mejor posible. Siempre va a ser así".

Ante la repregunta sobre la posibilidad de ayudar a River, Riquelme mantuvo firme su postura: "Yo soy de pensar que, si Boca fue el que más puntos sacó, no fue por este último partido. Hubo 26 partidos más", sentenció sobre la victoria del Millonario que le permitió al Xeneize dar la vuelta.

Luego, el dirigente xeneize se refirió a otras situaciones a lo largo del campeonato que podrían haber decantado la balanza: "Te repito una cosa más, si hubiesen cobrado el penal de [Jonathan] Gómez en cancha de Racing, probablemente Racing no hubiera peleado hasta el final. Siempre nos quedamos con lo último, hay que mirar para atrás también.

Por último, Riquelme volvió a reconocer la campaña de otros equipos que fueron animadores del Torneo que se llevó el Xeneize: "No hay que olvidarse de felicitar a Atlético Tucumán, Huracán y Gimnasia, que fueron protagonistas durante todo el campeonato, ellos manejaron la punta. Yo creo que al final sufrieron tantos partidos en poquitos días porque no tienen el recambio que tienen otros. Si no, ni Boca ni Racing le hubiesen peleado el campeonato", cerró.