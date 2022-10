La picante cargada de Pergolini a Gimnasia y un exabrupto para Gorosito: “No te hagas el…”

Contra Gimnasia, en La Plata, Boca se juega mucho. Por no decir el campeonato entero. Tras la victoria de Racing en Lanús, el equipo de Hugo Ibarra quedó obligado a sumar de a tres -ante un Lobo ya sin chances de salir campeón- para llegar como puntero a la última fecha de la Liga Profesional. Caso contrario, el campeonato quedará a pedir de los de Gago; y en medio de la suspicacia de lo que harán River e Independiente desde lo "actitudinal", cuando se enfrenten a la Academia y el Xeneize, respectivamente, en esa última jornada ¿Jugarán a fondo para beneficiar a su eterno rival?

Gimnasia-Boca se reanudará este jueves después de los incidentes.

En medio de toda esta situación, quedó el Gimnasia-Boca postergado por los lamentables incidentes que tuvieron lugar en las afueras del Bosque, mientras se desarrollaban los primeros minutos de este encuentro, y desembocaron en el fallecimiento de un simpatizante del Lobo.

Originalmente, el día que empezó este partido que se suspendió a los 9', el equipo de Pipo Gorosito tenía la posibilidad de ponérsele a dos puntos a Boca -líder por aquel entonces- si le ganaba como local. Sin embargo, con el correr de las fechas, quedó fuera de la pelea y ahora únicamente va a jugar por asegurar su clasificación en la próxima Copa Libertadores.

Burlándose de este desenlace de torneo para el Lobo y viendo que Boca necesita sí o sí los puntos para no depender de que River le haga fuerza a Racing en la última fecha, Mario Pergolini, conductor radial y exvicepresidente del Xeneize, chicaneó a Gimnasia y disparó una frase muy fuerte contra su entrenador.

"Dale, no te hagas el boludo, no tenés nada que hacer Gorosito, ya está. Gimnasia no sale campeón. Es como la gravedad, que existe. ¿Por qué? Ni idea", arrancó polémico Pergolini en su programa 'Maldición, va a ser un día hermoso' emitido por la radio de la cual él es el dueño, Vorterix. Y en un mismo tono, como pidiéndole que se "entregue", la siguió: "Ya está, hay cosas que pasan. Una de las cosas que pasan es que Gimnasia no sale campeón. ¿Por qué? No sé, es como la cosa loca de la clorofila, no la entiendo… Esto es lo mismo".

Gimnasia y Boca jugarán los 81 minutos restantes este jueves, desde las 15. El Xeneize necesita la victoria. Con este partido pendiente, está segundo con 48 puntos y Racing, primero con 50.